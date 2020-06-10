محافظ بني سويف يبحث عددا من ملفات الإسكان بالمحافظة

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا لبحث عدد من الموضوعات بملف الإسكان الاجتماعي ،وذلك في حضور المهندس محمد هشام درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، واللواء هشام شادي السكرتير العام ، والعقيد تامر أبو بكر– الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الإسكان بالمحافظة ، وأحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة ، ومحمود على مدير عام المتابعة بالمحافظة.





إقرأ أيضا:





حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي الخاص باجتماعات سابقة بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بملف الإسكان بالمحافظة ، والموقف التنفيذي لبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي ، وآليات وخطوات تلافي بعض المعوقات التي قد تواجه بعض المشروعات، ومراجعة وتوحيد كافة الجهود الهادفة للدفع بمشروعات قطاع الإسكان بدائرة المحافظة.





وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية التواصل الدائم والمباشر بين فريق العمل المختص،وذلك لسرعة إنجاز الخطوات والإجراءات المتفق عليها بشأن عدد من الموضوعات، مؤكدا على أن الملفات الخاصة بقطاع الإسكان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة ، حيث تتعلق بقطاع حيوي للمواطن السويفي.





