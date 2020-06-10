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برلمان

رئيس المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات يكشف تأثير تداعيات جائحة كورونا على موارد الهيئة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد

عرض اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا  على موارد الهيئة ، مشيرا إلى أن أنشطة المعارض والمؤتمرات توقفت منذ شهر مارس الماضى حتى وقتنا الحالى ، لافتا إلى أن تداعيات الفيروس بدأت تظهر أيضا على الربعين الأول والثانى من العام المالى الجديد 2020/2021.

وأضاف: بدأ منظمو المعارض فى سحب المقدمات المالية التى سبق وأن سددوها للهيئة  لعدم قُدرتهم على إقناع العارضون بالمشاركة فى المعارض فى ظل لظروف الراهنة.

وطالب رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة، وزارة المالية بتوفير مبلغ الـ90 مليون جنيه لصرف أجور ومرتبات العاملين بالهيئة، مُشيرا إلى أن مساحة أرض المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر تبلغ نحو 162 فدان ما يعنى الكثير من النفقات.

وأكد اللواء سامى يونس أن معرض مارس الماضى الذى نظمته  الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات كان  من المفترض أن يوفر صافى ربح للهيئة يُقدر بنحو 30 مليون جنيه.

وأضاف أن انتشار فيروس كورونا كان له تأثيرا بالغا على نشاط الهيئة خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنع ووقف الأنشطة التى تسمح بالتجمعات ومنها نشاط المعارض.

وأوضح أن الهيئة مرتبطة بمصروفات يجب الوفاء بها، وقى مُقدمتها أجور العاملين والبالغة 90 مليون جنيه بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2020/2021.
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