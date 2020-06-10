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محافظات

خروج 24 متعافي كورونا من عزل المدينة الجامعية في بني سويف

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:49 م
المتعافون من كورونا
المتعافون من كورونا
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محمد عبدالحليم
أعلن  الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم الأربعاء، عن تعافي وخروج 24 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد، عقب إخضاعهم للعلاج في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للبنات شرق النيل، تحت قيادة الدكتورة سالي الخولي مدير العزل.

وقال بغدادي، في تصريحات صحفية: «الأطقم الطبية في المحافظة لا تدخر جهدا في محاربة الفيروس، ويبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى أعلى نسب شفاء من خلال تنفيذ بروتوكول وزارة الصحة العلاجي».

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من جانبه، وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفرق الطبية سواء الأطباء أو التمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

من جانبه، هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات .


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