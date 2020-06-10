طبيب ببنها الجامعى يتهم موظفا مصابا بـ كورنا بترويعه بالفيروس

حرر طبيب بقسم الاستقبال بمستشفى بنها الجامعى محضرا ضد أحد أفراد الأمن الإداري بالمستشفى بسبب اعتداء الأخير عليه بالسب داخل قسم الاستقبال، وتهديده وترويعه بفيروس كورونا المصاب به.





وقال مصدر داخل مستشفى بنها الجامعي إن موظف الأمن الإداري قام بعمل مسحة لفيروس كورونا وثبت إيجابيتها وتسبب في نقل العدوى لعدد من أفراد أسرته ومنهم والدته التي تدهورت حالتها الصحية عقب إصابتها بالفيروس.





وأوضج المصدر أن الموظف كسر قواعد العزل المنزلي بالمخالفة للقانون وخرج بوالدته إلى المستشفى الجامعي طالبًا حجزها بالعناية المركزة وتشاجر مع طبيب الاستقبال محذرا إياه بأنه مصاب بكورونا ما أثار فزع طبيب الاستقبال والطاقم الطبي ووقعت مشادة بينهما بسبب عدم إخبارهم بأنه حالة إيجابية، ما أدى إلى تطور الأمر لتبادل السباب بينهما واللجوء للشرطة وتحرير محضر بالواقعة.





من جانبه أكد مصدر بادارة الأمن بالجامعة أن موظف الأمن الإدارى اضطر للتواجد مع والدته المصابة بالفيروس نظرا لعدم وجود مرافق آخر معها موضحا أن المشادة حدثت بعد تحذيره للطبيب بأنه حالة إيجابية ليأخذ حذره ويبتعد عنه.





فيما طالب العاملون بمستشفى بنها الجامعي بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، كما طالب العشرات من مواطني المحافظة القيادات الصحية والمحلية والأمنية باتخاذ كافة التدابير التى تضمن عدم خروج الحالات الإيجابية المصابة بكورونا من العزل المنزلي ضمانا لعدم انتشار العدوى.