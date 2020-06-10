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حوادث

حبس مزارع هدم سور مدرسة ووضع عليه بابا خاصا بمزرعته ببني سويف

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:14 م
سور مدرسة
سور مدرسة
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محمد عبدالحليم
فوجئ مدير مدرسة قفطان الغربية في مركز سمسطا غرب محافظة بني سويف، بقيام أحد الأشخاص بهدم سور المدرسة وتركيب باب حديدي عليه، لاستخدامه في مروره ومعداته الزراعية والماشية الخاصة به من منزله إلى حقله الزراعي، عقب دخوله في مشادات على أولوية المرور مع جيرانه، قبل أن يتم إخطار النيابة العامة والتي فتحت تحقيقا في الواقعة.

وقال رأفت هلال مدير إدارة سمسطا التعليمية في بني سويف، إن النيابة العامة قضت بحبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات ، على خلفية قيامه بهدم سور مدرسة بقرية قفطان الغربية التابعة للإدارة التعليمية، ووضع باب حديدي عليه واستخدامه كطريق يمر منه من منزله إلى حقله الزراعي.

وتابع :«فوجئت بمدير مدرسة قفطان يبلغني بقيام أحد الأشخاص بإعتدائه على أرض المدرسة، وفتح سور بها وتركيب باب حديدي لاستخدامه كطريق له من الباب الثاني، حيث انتقلت إلى المدرسة برفقة مسؤول المباني، وبعدها قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم مذكرة للنيابة العامة والتي فتحت تحقيقا حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق».


وأضاف: "كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة لمعاينة المدرسة والتعدي على السور".

من جانبه قال ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، «إن الواقعة فعلا غريبة إلا أننا اتخذنا كافة إجراءاتنا القانونية اللازمة وتحويل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ».
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