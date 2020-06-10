كاد أن يقتلها.. الشرطة البريطانية تتوعد لرجل أبيض ركل بجعة في حديقة ريتشموند

أعلنت الشرطة البريطانية أمس، الثلاثاء عبر حسابها على "تويتر" توعدها لشخص يبلغ من العمر 60 عاما مر في حديقة ريتشموند وركل بجعة وكاد أن يقتلها.





حسب ما ورد في منشور الشرطة البريطانية، فإن الرجل الذي قام بذلك الفعل يبلغ من العمر 60 عاما تقريبا، وأبيض اللون وطوله حوالي متر ونصف المتر، وكان مرتديا ملابس سوداء مر في الحديقة وركل الطائر ركلة قوية.











وأكدت الشرطة عبر حسابها أنها تتوعد لذلك الرجل بأن تلقي القبض عليه بسرعة لمعاقبته، بعد أن التقطت كاميرات المراقبة ركضه وركله لطائر البجع وإصابته في رأسه.





وأوضحت الشرطة عبر صفحتها أنه تم نقل الطائر المسكين إلى أقرب طبيب بيطري لعلاجه بعد الاشتباه في إصابته بكدمات قوية وعنيفة في الرأس.











جدير بالذكر أن ذلك الحدث وقع في الساعة الخامسة مساء والظلام بدأ يعم المكان، لذلك ملامح ذلك الرجل الستيني لم تكن واضحة ولكن جار البحث عنه.