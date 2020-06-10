المصريين الأحرار يكثف جهوده داخليًا وخارجيا لمواجهة فيروس كورونا

كثف حزب المصريين الأحرار جهوده على الصعيدين الداخلي والخارجي لمواجهة فيروس كورونا القاتل.. يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، لدعم إجراءات الدولة في محاصرة الفيروس المستجد ، وجاء ذلك إنطلاقا من المسئولية الوطنية، ودعمًا لجهود الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





منذ اللحظة الأولى بدأت غرف عمليات حزب المصريين الأحرار المركزية وبالمحافظات وغالبية دول العالم - من خلال ممثلي الحزب - لمتابعة تداعيات الفيروس المستجد والتنسيق المباشر مع أجهزة الدولة لمساعدة العالقين ، وتكريس كافة الإمكانات المتاحة لتدارك الأزمة.





ومن خلال التنسيق والتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم حصل المصريين الأحرار على بروتوكول تشخيص "فيروس كورونا" وسبُل العلاج منه وفق التجارب السريريه وترجمته للغتين الإنجليزية والعربية لاستفادة الجميع منه، كما وجّه الحزبين دعوة لجميع أحزاب العالم للمشاركة في مواجهة"كورونا"."





هذا و ساهم المصريين الأحرار من خلال مندوبية بالدول في تلقي طلبات العالقين بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين لتوفير حلول لهم، والتنسيق مع شركات طيران لتوفير تخفيضات للمسافرين منهم. فضلا عن مساعدة المضارين بالتواصل مع الجهات الصحية بتلك الدول لرعاية المصابين من أبناء الجالية المصرية.





وحرص الحزب على ترجمة كافة البيانات والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالفيرس لعدة لغات لمخاطبة العالم لتوضيح الحقائق والدور المصري الرائد فى التعامل مع الأزمة.





كما أطلق مسؤولي الحزب بعدد من الدول مبادرات لدعم ومساندة الأطباء القائمين على مواجهة كورونا.





أما على الصعيد الداخلي.. انتشرت أمانات المصريين الأحرار بمحافظات الجمهورية للقيام بأعمال تعقيم المؤسسات والمنشآت والميادين الرئيسية وصولا إلى القرى والنجوع لخدمة الأهالي البسطاء، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات المختلفة.





ولم يقتصر الدور علي اعمال التطهير، بينما قام قيادات وأعضاء الحزب بتوزيع أدوات التعقيم والوقاية من كمامات وقفازات وكحول طبي على في بعض المنشآت، وإمداد بعض المستشفيات بأدوات وقاية وتقديم دعما لوجيستيا بهذه الأماكن، وذلك تعاونًا مع جهود الدولة المضنية للتعامل مع الفيروس





هذا وأطلق المصريين الأحرار حملات عدة للتوعية بالأزمة، منها مبادرة إلزم مكانك وحافظ على حياتك لاتباع إجراءات الوقاية في المنشآت والتجمعات أمام ماكينات الصرف الآلي وغيرها، ومبادرة مصر معاك لتوصيل أدوية الأمراض المزمنة إلي آلاف المواطنين المسنين في منازلهم بالتعاون مع مديريات الصحة، ومبادرة «حماية أسرتك .. مسئوليتك» لتوعية المرأة باتباع سبل الوقاية الصحيحة، فضلا عن الملصقات والفلايرز للتوزيع وحملات السوشيال ميديا وابرزها ’’انت تسأل والمصريين الحرار يجيب‘‘ للرد علي كافة الاستفسارات المتعلقة بالخدمات وغيرها.





ولم يغفل الحزب أبناءنا الطلاب فخصص فيديوهات للدروس اون لاين لشرح المناهج التعليمية للطلاب بالمراحل التعليمية، واطلق حملة توعية بلغة الاشارة لخدمة ذوي الهمم وتوصيل المعلومات لهم لطرق الوقاية والحماية، فضلا عن دعم الحزب للعمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتهم علي موقع الوزارة للحصول علي المنحة بالإضافة للمساعدات الممكنة ضمن النشاط الاجتماعي للحزب.





وأطلقت اللجنة الاقتصادية بالمصريين الأحرار سلسلة من الدراسات المستفيضة عن الحال الأقتصادى الداخلي والعالمي وتأثيرات كورونا على الخريطة الأقتصادية مسجله بالارقام والتفاصيل وقراءة تفصيلية لمسار العمليات الأقتصادية، وسبل تدارك الازمات وادارة الحياة بمنظور اقتصادى جاد.





وفي سياق آخر اطلق الحزب حملة لاستغلال الوقت في القراءة والمعرفة ومناقشة الكتب وشرح المعالم الاثرية والحضارية ببلادنا العزيزة مصر.





ومازال حزب المصريين الأحرار يعمل ساهرا من أجل خدمة بلادنا العزيزة، داعما لفخامة الرئيس السيسي في قراراته الحكيمة من أجل رفعة الوطن.