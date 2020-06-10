14 إصابة داخله.. كورونا يضرب مكتب رئيس أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، عن اكتشاف 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد في إدارة الرئيس إلهام علييف.





وقال رئيس هيئة إدارة المؤسسات الطبية الإقليمية في أذربيجان، رامين بايراملي، إن 14 من تلك الإصابات كانت داخل مكتب الرئيس.





وتم تسجيل خمس إصابات بكورونا بين موظفي وزارة العمل وخمس أخرى في وزارة الطوارئ.





وسجلت أذربيجان منذ بداية الجائحة 8191 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الوفاة 98 حالة.



