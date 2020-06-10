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أخبار العالم

14 إصابة داخله.. كورونا يضرب مكتب رئيس أذربيجان

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:41 م
رئيس أذربيجان
رئيس أذربيجان
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، عن اكتشاف 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد في إدارة الرئيس إلهام علييف.

وقال رئيس هيئة إدارة المؤسسات الطبية الإقليمية في أذربيجان، رامين بايراملي، إن 14 من تلك الإصابات كانت داخل مكتب الرئيس.

وتم تسجيل خمس إصابات بكورونا بين موظفي وزارة العمل وخمس أخرى في وزارة الطوارئ.

وسجلت أذربيجان منذ بداية الجائحة 8191 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الوفاة 98 حالة.

جدير بالذكر أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بالتزامن مع مضي الحكومة في تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.
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