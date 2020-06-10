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فن

اخبار السوشيال ميديا .. أحمد فلوكس يثير الجدل بشأن عودته لـ طليقته.. ياسمين عبدالعزيز تعلق على نشر صورة ابنتها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:



أثار الفنان أحمد فلوكس جدلا كبيرا بعد رسائل الشكر التي وجهها لطليقته وطليقته الأخرى هنا شيحة. 


علقت ياسمين عبد العزيز على حقيقة نشر صورة ابنتها لأول مرة،  ونشرت صورة البنت الذي اعتقد البعض أنها ابنتها وعلقت قائلة: "دى مش بنتي".


شارك النجم أحمد السقا جمهوره  بصورة جديدة مع المخرج محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 


وجه الفنان عمر كمال، رسالة إلى جمهوره بضرورة ارتداء الكمامة لحمايتهم من فيروس كورونا .
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