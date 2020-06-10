المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تعرض خطة للتغلب على آثار فيروس كورونا

أعلن اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تحركات الهيئة لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأوضاع المالية للهيئة نتيجة جائحة انتشار فيروس كورونا؛ حيث تسبب فى وقف نشاط الهيئة بالكامل.





وقال يونس: إنه تم تعديل التقسيم الداخلى للمعارض لمراعاة مسافات التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.





ومن جانبه أكد النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الأوضاع ستختلف عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا.





وأضاف أن غالبية المؤتمرات تنعقد الآن عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة؛ داعيا رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمواكبة تلك التطورات حتى يُمكنها تغطية جزء من الخسائر المُتوقعة خلال السنة المالية.