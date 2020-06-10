أخبار التوك شو.. اتحاد الصناعات يحذر: 80% من الكمامات بالأسواق مغشوشة.. والأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والصحة تكشف الأعراض التى تدفعك لإجراء مسحة كورونا.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:









شددت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بـ وزارة الصحة، على ضرورة التوجة لأقرب مستشفى، في حالة الشعور بالإصابة بأعراض فيروس كورونا.



وقالت الدكتورة نانسي الجندي، خلال حوارها لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الطبيب في حالة توجه المريض له، سيقوم بعمل أشعات وتحاليل له للتأكد من حقيقة الإصابة، ويقوم بإرسال المسحة للمعمل التابع للمحافظة.









قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، إن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، سببه الاختلاط خلال الأسبوع الأخير من رمضان وخلال عيد الفطر.

وأضاف "مصباح"، عبر مداخلة هاتفية، مذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسبة الوفيات تعتمد على التقييم الصحيح لعدد الإصابات بفيروس كورونا، منوهًا بأن هناك العديد من الحالات تعتمد على التشخيص الظاهري دون عمل مسحة كورونا.









قال دكتور محمود حنفى ، أحد المعنين بحقن بلازما المتعافين بالمصابين ، إننا نقوم بالتنسيق مع المتبرع المتعافى من فيروس كورونا لاستكمال الشروط لتى يجب توافرها فيه لسحب البلازما.













قال الدكتور خالد رأفت - عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، إنه قبل انتشار فيروس كورونا فى مصر كانت الطاقة الانتاجية فى مصر لاتتعدى ربع مليون كمامة فى اليوم، ولكن بعد انتشار الفيروس اصبحت الطاقة الانتاجية ارتفع لأن احتياج مصر اليوم للكمامات يوميًا يصل إلى 30 مليون كمامة يوميًا.









قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، إن الحلزون هو آفة زراعية تهاجم الأشجار والكثير من النباتات ويتم مهاجمتها والتخلص منها.

وأضاف " الناظر"، عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج ، هذا الصباح "، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز"، مع الإعلامية ، "خلود زهران"، أن هناك أحاديث كثيرة على السوشيال ميديا تقول إن الحلزون يوحد لون البشرة ويزيد من نضارتها وهو كلام ليس له أى أساس علمى على الإطلاق











