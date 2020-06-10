خوفا من كورونا .. الزراعة تبدأ فى حصر الثروة الداجنة إلكترونيا.. الفلاحين: نتمنى تطبيقها بجميع الأسواق .. والزراعيين: نؤيد إنشاء سوق إلكترونى لتجارة المواشي

الزراعة :

= لأول مرة حصر الثروة الداجنة إلكترونيا.. ونتجه لحصر الماشية





الفلاحين:

نناشد بتحويل جميع الأسواق إلي إلكترونية لمنع انتشار فيروس كورونا





الزراعيين: تؤيد إنشاء سوق إلكتروني لتجارة المواشي خوفا من كورونا





بعد تفشي فيروس كورونا ، تتجه وزارة الزراعة خلال الفترة القادمة، إلي تقديم الخدمات إلكترونيا، لمنع الاحتكاك حتى لا ينتشر الفيروس بشكل أكبر، وفى نفس الوقت، تسهيلا علي المواطنين، فبدأت بحصر الثروة الداجنة إلكترونيا ، وذلك لأول مرة فى تاريخ الوزارة.





وفى هذا الصدد ، نرصد التقرير التالى لاستطلاع الآراء حول ذلك.





أيد سيد خليفة، نقيب الزراعيين ، مقترح إنشاء أسواق إليكترونية لتجارة المواشي خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا ، ولكن قبل ذلك لابد من إصدار قانون وتشريعات لتنظيمها في ظل التحول الرقمي.





وأشار "خليفة" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلي أن الإنتاج الحيوانى والسمكى لم يخسر في ظل جائحة كورونا ، بل بالعكس هناك إقبال علي الشراء وبالتالى زادت الأسعار و استفاد مربو المواشي وتجار الأسماك.





ونوه نقيب الزراعيين إلى أن هناك بعض المشكلات التى يتم إثارتها بالقطاع الزراعى والحيوانى من أجل الاستفادة منها واحتكار التجار ، موضحا أن الحل تشديد الرقابة علي الأسواق .





وأوضح أن حل موضوع اللحوم الحمراء والإقبال عليها لحين إنشاء أسواق إليكترونية هى إتاحة اللحوم في الأسواق ليكون المعروض أكثر من الطلب وبالتالى نتجنب الإزدحام من ناحية وتقل الأسعار من ناحية أخري.





وأشاد بقرار الرئيس السيسي بتوجيه المزيد من الدعم إلي مشروع البتلو خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا ، لافتا إلى أن ذلك يزيد من كميات اللحوم في الأسواق ، منوها إلي أن الرئيس السيسي يولى الأمن الغذائي الاهتمام الأول للحفاظ علي المواطن.

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وفي ذات السياق ، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، عقد المهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إجتماعًا مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطرى، على مستوى محافظات الجمهورية.





وذلك بحضور الدكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة لشئون الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامه للخدمات البيطرية.





ناقش الاجتماع الأسس التنفيذية للبدء فى أعمال حصر الثروة الداجنة بكافة أنشطتها لإستكمال قاعدة البيانات.





وقال الصياد أننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الداجنة خلال الفترة المقبلة موضحًا أهمية قواعد البيانات فى الإنتاج الداجني من أجل إتخاذ القرارات السليمة والصحيحة فى الأوقات المناسبة، وأن الغرض من الحصر هو معرفة الإحتياجات المطلوبة لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم اللازم للمزارع النظامية.





وقد تناول الصياد فى لقائه مع وكلاء الوزارة في المحافظات (الزراعة والطب البيطري) تقييم الفترة السابقة وتحديد آليات العمل فى الفترة القادمة فى ظل الظروف الراهنة.





وشدد على تنفيذ توجيهات السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضرورة الحصر بكل دقة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الزراعة، ومديريات الطب البيطرى، وإدارات الزراعة والطب البيطرى، والجمعيات الزراعية, والوحدات البيطرية، مؤكدًا على أهمية تحديث الحصر سنويًا فيما بعد، بمعرفة كل من مهندسى القطاع وأطباء الهيئة معًا.





أضاف نائب وزير الزراعة أنه تم تعميم نماذج إليكترونية على المديريات بكافة المحافظات لتسهيل عمليات الحصر والحصول على بيانات مدققة شاملة إحداثيات المواقع، وأوضح أن وزير الزراعة يتابع أعمال الحصر على مدار الساعة، وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقى البيانات، وتذليل أى عقبات تواجه أعمال الحصر ، كما تم تشكيل غرف عمليات مماثلة بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع الوزارة.



