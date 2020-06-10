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سيارات

"الصيدلية المشئومة" مغناطيس للحوادث والسبب مجهول

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:23 م
الصيدلية المشئومة
"الصيدلية المشئومة" مغناطيس للحوادث والسبب مجهول
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قسم السيارات
على جانب أحد الطرق وبالتحديد في شارع الجمهورية بالمنصورة، تقع صيدلية مجهزة بأحدث التقنيات تحتوي على جميع الأدوية التي تداوي المرضي بها فاترينة جذابة تضم جميع مساحيق التجميل وأدوات المكياج .. ألوانها المشرقة تضفي لمسة جمالية وبراقة عليها، إلا أن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن أو بالمعنى المصري " الحلو ميكملش". 

اعتادت هذه الصيدلية على اصطياد السيارات إليها لتكون فخا للكثير من الحوادث التي دمرت العديد من السيارات الفارهة وأزهقت أرواح ضحاياها. 

فهذه الصيدلية بمثابة "مغناطيس حوادث"، وهذا ما جعل الكثير من المواطنين يخشون السير من أمامها ويضطرون إلى سلك طرق آخرى ويلقبونها بالصيدلية المشئومة مطالبين من المحافظ اتخاذ أي خطوة تجاه هذه الصيدلية، بعدما وقع بها حادثتان خلال شهر واحد.

ففي يوم 7 مايو الماضي أصيبت طالبتان وسيدة في اقتحام سيارة للصيدلية وانقلابها بداخلها، مما تسبب ذلك في أضرار مادية كبيرة لصاحب الصيدلية، بجانب حادث منذ يومين بعد اصطدام سيارة جديدة رغم تركيب حواجز أمامها، بخلاف حادث آخر في شهر نوفمبر الماضي، وتسبب في مصرع شخص وتحطيم سيارتين.

لذلك كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، مدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع إدارة المرور، لإقامة مطب صناعي أمام صيدلية "البسطويسي" بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة ، وذلك لتكرار حوادث تصادم السيارات بها، وحفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات.

جاء قرار محافظ الدقهلية استجابة لمناشدة أهالي منطقة محمد فتحي وشارع الثانوية، بعمل مطب صناعي لتجنب الحوادث في المنطقة ومنع أصحاب السيارات من سوء القيادة في المنطقة المذكورة.
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