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فيديوجراف | شروط الالتحاق بالمدارس الثانوية للتمريض 2020

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:02 م
منار شعبان
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن شروط وقواعد القبول فى المدارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2020 والتي تتطلب توافر عدد من الشروط في النتقدم، بالإضافة إلى اجتياز عدد من الاختبارات والتي من بينها اختبارات نفسية وطبية ولغوية لمعرفة مدى قدرات الطالب للقبول بالمدرسة .

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وضعت الوزارة شرط للدراسة بـ المدارس الثانوية للتمريض في حالة اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة يتعهد  الطالب والطالبة وولي أمر، بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض من خلال الفيديوجراف التالي:
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