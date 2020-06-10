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فن

أول تجربة سينمائية.. عمرو جادالله يكشف تفاصيل دوره في فيلم "برود أعصاب"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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محمد نحلة - آية عاطف

انضم الفنان الشاب عمرو جاد الله لفيلم "برود أعصاب" المرشح لبطولته الفنان محمد نجاتي وبعض النجوم الآخرين ومن المقرر أن يتم تصوير أولي مشاهده في الفيلم بعد الانتهاء من أزمة كورونا وسيتم عرض الفيلم في موسم مننصف العام الجديد ٢٠٢١.


وقال جاد في تصريحات صحفية إنه يقدم دور موظف في شركة عقارية يدخل في صراعات دائمة بسبب التلاعب المستمر الذي يتعمد فعله مع مديره.


وأكد أن العمل سيكون بمثابة المفأجاة للجمهور، وسيقدم فيه دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التى يقدمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة.


وتعد هذه هي التجربة السينمائية الأولي له بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في اليوتيوب ،و بعد أن قدم الكثير من الإعلانات الناجحة مع كبار الفنانين مثل محمد رمضان، والنجمة غادة عادل . 


كما خاض عمرو جاد المجال الإعلامى من خلال تقديمة برنامج "عربية الانفلونسر" الذي يستضيف فيه نجوم السينما والسوشيال ميديا ولاعبي كرة القدم وحققَّ نجاحات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستجرام و اليوتيوب و حصد ملايين المشاهدات.

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