أحمد صديق فى حوار لـ"صدى البلد": الزمالك فاوضني وكنت أنتظر إشارة الأهلي للعودة.. الاحمر نادي القرن دون جدال والأمر ليس بالبطولات

احمد احمد بعد تغنى الجمهور باسمه لتنازله عن باقى مستحقاته الأهلى:

انا مع عودة النشاط الرياضي.. وعدم استكمال الدوري له تداعيات اقتصادية

حسام عاشور حر فى قراره.. وحققت ١٨ بطولة مع الأهلى

حسام البدرى سبب رحيلي عن الكيان.. ويوسف لم يشركنى مع الفريق

الأهلي نادي القرن ولا جدال.. والأمر ليس بالبطولات

حدثنا عن كواليس تخليك عن باقى قيمة عقدك لصالح النادي الأهلي عند إبلاغك بقرار رحيلك





تغيرت تلك الأمور في الوقت الحالي ولا نراها للأسف، بعد رحيلي تحدث معي كابتن سيد عبد الحفيظ لإعطائي مكافأة وباقي قيمة عقدي، لكنني رفضت حبًا في الأهلي لأنه هو من صنع اسم أحمد صديق.





من كان السبب في رحيلك عن النادي الأهلي؟





كان حسام البدري المدير الفني للفريق عندما رحلت للمرة الأخيرة، لكن يمكنني أن أقول إن كابتن محمد يوسف هو السبب في رحيلي، لأنه لم يكن يشركني مع الفريق عندما تولى القيادة الفنية قبل حسام البدري.





رحلت عن الأهلي مرة ثم الثانية وكنت تصر في كل مرة على العودة للفريق رغم رحيلك مسبقًا.. هل تلقيت عروضا في تلك الفترات قبل عودتك للأهلي؟





في كل مرة كنت أرحل فيها عن الأهلي كانت بعض الأندية تفاوضني، وكان الزمالك يفاوضني في كل مرة، لكنني كنت أنتظر عرض الأهلي دائمًا، إنه بيتي ولي الشرف أنني انتقلت له 3 مرات وهو ما لم يحدث مسبقًا.





ما أفضل لحظاتك مع النادي الأهلي؟





حققت 18 بطولة مع الأهلي، كل لحظة مع الأهلي وكل تتويج كانت أفضل لحظاتي.





ما نصيحتك لحسام عاشور ؟





حسام لاعب محترم وكبير، هو حر في قراره وليس لنا دخل فيه، هو أدرى بظروفه وأحواله، لكنني تمنيت بكل تأكيد أن يبقى في الأهلي ويعتزل بداخله.





ما رأيك في القضية المثارة حاليًا حول لقب نادي القرن؟





النادي الأهلي هو نادي القرن، ولا جدال في ذلك، الأمر ليس بالبطولات وإنما باللوائح والقوانين، والنادي الأهلي بطل القرن باللوائح وهو الأحق بها، لا أعرف لماذا يفتحون ملف القضية بعد 20 سنة من غلقها.. كان من الأولى أن يقوم نادي الزمالك بالتركيز على هذا القرن وتحقيق البطولات فيه، لأن النادي الأهلي نادي القرن الحالي بعد مرور 20 عامًا، وسيكون نادي القرن في نهايته.





ما رأيك في أزمة عودة النشاط الرياضي من عدمه في مصر؟





أنا مع عودة النشاط الرياضي، هناك الكثير من يعملون في المجال الرياضي في مصر وعدم استكمال الدوري سيكون سيئا على الناحية الاقتصادية، هناك بعض المقترحات الغريبة التي نسمعها مثل إلغاء الدوري واستكمال بطولة الكأس، لكنني مع استكمال الدوري بكل تأكيد.





ما قمت به كان أمرا طبيعيا، أبلغوني بقرار الرحيل، وعُرض علينا جميعًا تخفيض رواتبنا في تلك الفترة، ووافقت على تخفيض قيمة عقدي مثل باقي اللاعبين، هناك لاعبون لم يوافقوا، لكنني وافقت عن حب واقتناع وهو أمر طبيعي