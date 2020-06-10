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محافظات

محافظ مطروح يبحث التعاون مع المجتمع المدني لدعم التعليم ..صور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:16 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بفتحى  الجمل مدير مديرية التضامن الاجتماعى وأحمد نصار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير لبحث جهود المجتمع المدنى فى دعم منظومة التعليم بالمحافظة خاصة بالقرى والتجمعات  الصحراوية من خلال  التعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التربية والتعليم .


تمت مناقشة المقترح المقدم برفع كفاءة المدارس المدرجة ضمن المشروع، وتزويدها  بعدد من الأجهزة والفرش، ومنها عدد 133 جهاز حاسب آلى ولاب توب ،و عدد 138 جهاز عرض توضيحى (داتا شو )، و2123 كرسى أطفال ومدرسين وغيرها من الفرش والاثاث المدرسي .


بالاضافة الى المنتجات الغذائية خاصة الالبان والبسكويت  تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم   والمعلمين.




وأشار الي ضرورة  العمل على نجاح وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة  بما يعود بالنفع على الطلاب وتنميتهم تعليميًا وثقافيًا واجتماعيًا ،وخلق بيئة تعليمية متميزة لهم ، حيث يستفيد من المشروع    4272 تلميذًا بمطروح.


بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى لعرض خطة توزيع  الاجهزة والفرش والاثاث  لتحقيق اقصى استفادة لجميع الأماكن المستهدفة.


وقدم الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم جهود التنمية بالمحافظة خاصة مؤسسة مصر الخير والجمعيات المشاركة فى دعم منظومة التعليم بمطروح.
محافظ مطروح يبحث التعاون مع المجتمع المدني لدعم التعليم ..صور
محافظ مطروح يبحث التعاون مع المجتمع المدني لدعم التعليم ..صور
محافظ مطروح يبحث التعاون مع المجتمع المدني لدعم التعليم ..صور
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