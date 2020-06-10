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برلمان

تحصيل رسوم النظافة تثير جدل بمحلية النواب.. واللجنة توافق على موازنة العامة للنظافة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:33 م
المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية
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فريدة محمد
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني علي موازنة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للعام المالي الجديد 2020/2021 والتي بلغت مليار و380 مليون و585 ألف جنية مقابل مليار و148 مليون و500 ألف جنية العام الجاري، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

وأكد  النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أخذت علي عاتقها منذ اللحظات الأولى لانعقادها بحث حلول جدية لمشكلة النظافة، مضيفًا: "لم يحدث في تاريخ الحياة النيابية أن عُقدت جلسات تتناول هذا الملف بهذا الشكل سواء من حيث الكم أو الكيف أو التنوع من حيث حجم الحضور حتي أنها وصلت إلي 200 اجتماع".

وأشار إلي أن ثمار هذا الجهد أسفرت عن قاعدة بيانات إلي حد ما طيبه ودقيقة نستطيع من خلالها تبني رؤية سليمة تكون مدعمة بإطار تشريعي، لاسيما وأن هناك إرادة سياسية، مؤكدًا أهمية الإرادة السياسية مستشهدًا بلقائه قبل عضويته بالبرلمان مع أحد الوزراء السابقين للتنمية المحلية، وبالحديث معه حول مستوي القمامة ومنظومة إدارة المخلفات، قال لي "مينفعش موضوع التدوير"، وبالتالي إذا كان المسؤول الأول عن المنظومة ليس لديه قناعة بالأمر فماذا تنتظر.

وأشار السجيني، إلي أنه كان يأمل أن تأتي الحكومة بأحد بيوت الخبرة لإعادة هيكلة هيئتي نظافة القاهرة والجيزة، إلي شركتين وتمنح الدعم التشريعي اللازم بناء علي دراسة واضحة، في الشركة القابضة هي محاولة لتحقيق التوازن في الاستثمار بيما هو موجودة في صالح ما هو مأمول بمقدرات علمية.

ودعا السجيني إلي حاجة الرسوم للتعديل بالقدر الملائم مع تغيير أيضا الفكر في تحصيل الموارد، متسائلا: "ماذا بعد تخلي وزارة الكهرباء عن مسئوليتها في تحصيل رسوم النظافة من البديل، ومن الجهاز الذي يمكن أن يحصل بشكل سلسل غير الكهرباء".
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