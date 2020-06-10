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ارتفاع عدد مصابي نيودلهي| خبير شئون آسيوية: حكومات الهند لم تواجه أزمة كورونا كما يجب

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:23 م
فيروس كورونا فى الهند
فيروس كورونا فى الهند
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ريهام فيكتور
قال الدكتور وائل عواد، خبير الشئون الاسيوية إن هناك زيادة كبيرة لفى عدد المصابين بقيروس كورونا بالهند ، خاصه فى العاصمه نيو دلهى حيث احتلت المركز الثالث بين الولايات التى تتعرض لجائحة كورونا والسبب ان الحكومة  قامت بفتح الاماكن العامه والمولات والاسواق الشعبيه مما شجع الشعب الهندى على النزول والعودة الى الشوارع.

 واضاف" عواد " ، من خلال حواره، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز، أن الحكومة الهندية  تقيم هذه الاجراءات الان لكبح ارتفاع العددى وتوفير الاسره لسكان العاصمة وبعض الولايات.

واشار خبير الشئون الاسيوية ، الى ان كبير وزراء الولايه تحدث مع  الحكومه الهنديه  فيما تعانيه من عدد الاصابات  وخاصه الاصابات القادمة من الولايات المتجاورة والتى سببت زحاما على استخدام الاسرة التى كانت متخصصه بسكان العاصمة.

وتابع ان معظم الدول الاوروبيه بدأت فى الفتح  بشكل تدريجى مثل الهند ولكن المواطن الهندى لا يتبع الاجراءات الاحترازية المطلوبه من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة.

واكد خبير الشئون الاسيوية ، ان الحكومات الهنديه لم تتخذ الاجراءات الكافيه. 
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