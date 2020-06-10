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محافظات

وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لمكافحة ديدان اللوز فى القطن

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:27 م
حمله لمكافحة ديدان
حمله لمكافحة ديدان اللوز فى القطن
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قسم المحافظات
قاد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم الأربعاء، حملة لمكافحة ديدان اللوز فى القطن بطفيل الترايكوجراما يرافقه الدكتورة اماني صيام مدير معمل الترايكوجراما بالفيوم والمهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة.

وقال وكيل الوزاره إن ديدان اللوز من أهم للآفات التي تؤدي إلي فقد فى محصول القطن ولتقليل هذا الفقد إلي أقل حد ممكن، يتم أستخدام المكافحة الحيوية ومنها الأعداء الطبيعيين إلي جانب المبيدات الحيوية لأنها من أكثر الطرق أمانًا في المكافحة المتكاملة نظرًا لما تسببه المبيدات من أخطار صحية وبيئية ولذلك تميل الطرق الحديثة في المكافحة إلي ترشيد استخدامها إلي أقل حد ممكن.

وأوضح ربيع مصطفي أن الترايكو جراما يعتبر أحد وسائل المكافحة الحيوية الناجحة ضد ديدان اللوز وكثير من الآفات الأخرى.
 
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من جانبها اضافت أماني صيام أن حشرة الترايكو جراما صغيرة الحجم (طولها 0.25 1مم) كاملة التطور تنمو وتتطور حتي تصل إلي الطور الكامل داخل بيض حشرة أخري ومن هنا ترجع أهميتها حيث تتطفل علي بيض الآفة وتقضي عليه قبل أن يفقس إلي يرقات تسبب الضرر للمحصول.

وأشارت إلى أن الترايكو جراما يعتبر أكثر الطفيليات استخدامًا في مجال مكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة وقصب السكر وأشجار الغابات ومحاصيل الفاكهة والخضروات وغيرها.

واستكملت أنه يعرف نتيجة التطفل بتحول لون بيض الآفة المتطفل عليه إلي اللون الأسود ويحدث ذلك عند تحول يرقة الطفيل إلي طور ما قبل العذراء داخل بيضة الآفة، كما تدل الثقوب في هذا البيض علي خروج الطفيليات الكاملة منه.
وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لمكافحة ديدان اللوز فى القطن
وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لمكافحة ديدان اللوز فى القطن
وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لمكافحة ديدان اللوز فى القطن
وكيل زراعة الفيوم يقود حملة لمكافحة ديدان اللوز فى القطن
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