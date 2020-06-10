أحمد سامي: الاستعجال في استئناف الدوري يعرض اللاعبين للإصابة والإجهاد





وأضاف سامي في تصريحات خاصة لصدي البلد : إذا تم الاستعجال وبداية الدورى قبل فترة علي الاقل 6 اسابيع سيتعرض عدد كبير من الاعبين للإصابة والاجهاد بسبب توقفهم عن اللعب منذ فترة كبيرة للغاية .





وأكمل سامي : المشكلة تكمن في سلوكيات اللاعب خلال فترة التوقف والتزامه بمارسه الرياضة تفاديا للإصابات التى قد يتعرض لها عند استئناف المسابقة بجانب انه سيعاني لأن التدريبات طوال الفترة الماضية كانت للحفاظ علي الوزن وليست للياقة البدنية .





وأختتم احمد سامي تصريحاته قائلا : الدوريات الاجنبية تعاني حاليا من الاصابات والفرق في الدورى المصري ستعاني خصوصا مع عدم وجود بديل بجانب انه لن يستعيد لاعبين كثر مستواهم المعهود قبل فترة التوقف .