بلازما الدم.. برلماني: شهامة المصريين تحتم على المتعافين التبرع لمرضى كورونا

استنكر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ما تردد عن قيام البعض بالرغبة في بيع "بلازما الدم" من المتعافين من فيروس كورونا، للمرضى المصابين بالفيروس، قائلا إن هذا التصرف مجرم شرعا وقانونا ولا يقبل به أي أحد.





ولفت إسماعيل، إلى أن من الواجب الإنساني على المتعافين من فيروس كورونا الفتاك، وكما هو الوضع في العالم كله أن يحمدوا الله على شفائهم، وأن يردوا الجميل للوطن بتبرعاتهم لإنقاذ حياة آلاف آخرين مصابون بالفيروس الذي لم يجدوا له علاجا حتى اللحظة.





وأشار إلى أن شهامة المصريين تحتم على المتعافين من كورونا أن يفعلوا ذلك، أم ما يتردد عن إقدام البعض على البيع فهو مخالف ولا يجوز ولا يمكن القبول به في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد.



