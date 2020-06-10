منظمة خريجي الأزهر تنعى محمد الغرباوي رئيس فرعها ببورسعيد

نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومسئولي الفروع الداخلية ، الشيخ محمد على شلبى الغرباوى رئيس فرعها بمحافظة بورسعيد ومدير عام الوعظ بالمحافظة ، ببالغ الحزن والأسى والذي توفي اليوم الأربعاء .
وتقدمت المنظمة بخالص التعازي لأسرة الفقيد الكريمة ولمجلس إدارة فرعها بمحافظة بورسعيد وأعضائه ولمجمع البحوث الإسلامية ولجميع الوعاظ ، والذي قضى حياته في خدمة الدعوة الإسلامية ونشر رسالة الوسطية والاعتدال.
يذكر أن فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أطلقت عددًا من البرامج الدعوية والإرشادية الإلكترونية المختلفة، يقدمها علماء الأزهر الشريف، بديلًا عن الأنشطة الميدانية التي تنفذ كل عام ، والتي توقفت نظرًا للظروف العالمية لجائحة كورونا وعدم التجمعات.