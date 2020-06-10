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توك شو

مفاجأة غير متوقعة من شريف عرفة.. محمود حافظ يحكي قصة زواجه أثناء تصوير فيلم الممر.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:50 م
الفنان محمود حافظ
الفنان محمود حافظ
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نورهان رأفت
قال الفنان محمود حافظ إنه انتهي من جميع ترتيبات زواجه قبل تصوير فيلم الممر بأسبوع فقط، ثم كان له الشرف بعدها بأن عرض عليه المخرج شريف عرفة دوره في فيلم الممر.

وأضاف الفنان محمود حافظ خلال حواره لـ برنامج "راجل و 2 ستات" الذي يذاع على فضائية ON""، أن موعد تصوير دوره في فيلم الممر جاء بعد أنتهاءه من تصوير مسلسل أرض النفاق مع الفنان محمد هنيدي.

وأشار حافظ إلى أنها كانت المرة الأولى التي يشترك فيها مع المخرج شريف عرفة في عمل فني، مضيفا أنه كان شرف عظيم أن أعمل معه.

وأوضح حافظ أن المخرج شريف عرفة فاجئه بتحديد ميعاد التصوير، في نفس يوم زفافه، ومع ذلك وافقت زوجته ووقفت إلى جانبه وقاما بتأجيل الفرح.
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