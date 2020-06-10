مفاجأة غير متوقعة من شريف عرفة.. محمود حافظ يحكي قصة زواجه أثناء تصوير فيلم الممر.. فيديو

قال الفنان محمود حافظ إنه انتهي من جميع ترتيبات زواجه قبل تصوير فيلم الممر بأسبوع فقط، ثم كان له الشرف بعدها بأن عرض عليه المخرج شريف عرفة دوره في فيلم الممر.





وأضاف الفنان محمود حافظ خلال حواره لـ برنامج "راجل و 2 ستات" الذي يذاع على فضائية ON""، أن موعد تصوير دوره في فيلم الممر جاء بعد أنتهاءه من تصوير مسلسل أرض النفاق مع الفنان محمد هنيدي.





وأشار حافظ إلى أنها كانت المرة الأولى التي يشترك فيها مع المخرج شريف عرفة في عمل فني، مضيفا أنه كان شرف عظيم أن أعمل معه.



