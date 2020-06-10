AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصادية النواب تعتمد 9.2 مليار جنيه موازنة لـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 2020/2021

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:51 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية التي تقدر بنحو ٩،٢ مليار جنيه للعام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.


عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير الجلسة ظهر اليوم لمناقشة الموازنة العامة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي ٢٠/٢١ بحضور ممثلي الهيئة الاقتصادية، وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة وحسام الدين علي نائب المدير التنفيذي وعماد عبد الحكم العناني المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية، حيث تم مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة. 

ناقش وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية ماتم من أعمال خلال الموازنة السابقة للعام المالي المنصرم ٢٠١٩ /٢٠٢٠ واستعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة  متضمنه إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها لمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وعلى جانب آخر، أكد المدير التنفيذي للهيئة أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة. 

وأكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المنطقة أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تولى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحظى بكامل الدعم من القيادة السياسية، وأعربوا عن كامل مساندتهم للهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية واصفين إياها بأنها جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي وحوافز استثمارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غامضة وغير مكتملة.. اقتصادية النواب تؤجل مناقشة موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية

8 مليارات جنيه موازنة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى

إسكان النواب توافق على موازنات هيئات المياه والصرف الصحي للعام المالي الجديد

صناعة النواب تبحث مشروعي الموازنة الجديدة لهيئات التجارة والصناعة.. غدا

نشاط مكثف بمجلس النواب بداية من غد.. اجتماعات باللجان النوعية لمناقشة الموازنة الجديدة للوزارات والهيئات.. واستئناف مناقشة مشروعات القوانين بحضور الوزراء

جلسات ساخنة تحت قبة البرلمان اليوم.. اجتماعات باللجان النوعية لمناقشة الموازنة الجديدة للوزارات والهيئات.. واستئناف مناقشة مشروعات القوانين بحضور الوزراء

ترشيحاتنا

رئيس الأركان: القوات المسلحة المصرية فى أعلى درجات الاستعداد القتالى لمواجهة كافة التحديات

رغم كورونا.. مصطفى محمد نجم الزمالك يحتفل بزواجه

الحياة تعود إلى طبيعتها.. طبيب روسي: اختفاء كورونا في نيويورك "غير مفهوم"

خلال امتحانات الثانوية.. السيسي يوجه باتخاذ أقصى درجات تأمين الطلاب

داعية لـ الحذر الكامل..الصحة العالمية: معظم سكان الشرق الأوسط معرضون للإصابة بـ كورونا

اتهامات الخماسية غريبة.. شوبير: عمرو الجنايني سيتبرع براتبه لصندوق تحيا مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة و يحمي من الأنفلونزا.. 10 فوائد مذهلة لـ الزنك

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة راندا رياض في عقد قرانها على محمد الشرنوبي

بإطلالة صيفية.. يارا تستعرض جمالها فى أحدث ظهور