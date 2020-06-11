لعلاج مرضى كورونا.. برلماني يطالب الصحة بدعم 320 مستشفى مركزياً

قال عبداللطيف الطحاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرقية وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن وزارة الصحة قررت تخصيص 320 مستشفى مركزيا للعزل إضافة إلى المستشفيات الحالية، إلا أن أغلب هذه المستشفيات لا يوجد بها عناية مركزة مخصصة لمصابي فيروس كورونا.
وطالب "الطحاوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، الوزارة، بدعم تلك المستشفيات لإنشاء عناية مركزة بكل واحدة، داعيا المجتمع المدني للمساهمة والتعاون مع الوزارة في توفير الأموال اللازمة لتجهيزها.
وأشاد النائب بجهود المجتمع المدني في تجهيز عدد من المستشفيات بمحافظة الشرقية، وعلى رأسها مستشفى الحسينية بالشرقية، وذلك حتى تتمكن من عزل مصابي كورونا بالدائرة، مطالبا من الوزارة توفير الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي.
وحذر النائب من استخدام العناية المركزة الموجودة بالمستشفيات لاحتجاز مرضى كورونا حتى لا يؤثر ذلك على المرضى الموجودين بها، وتعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس.