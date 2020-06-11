لعلاج مرضى كورونا.. برلماني يطالب الصحة بدعم 320 مستشفى مركزياً

وطالب "الطحاوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، الوزارة، بدعم تلك المستشفيات لإنشاء

بكل واحدة، داعيا المجتمع المدني للمساهمة والتعاون مع الوزارة في توفير الأموال اللازمة لتجهيزها.