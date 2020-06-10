الأعلى للإعلام يحقق فى مخالفات قناتي الحدث اليوم وبانوراما

يحقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مخالفات ارتكبتها قناتا الحدث وبانوراما لبث برامج مؤجرة.





وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أجرى تحقيقا خلال الأيام الماضية في بعض المخالفات التي ارتكبتها قناتا "الحدث اليوم" و"بانوراما" لا سيما فيما يتعلق ببث برامج مؤجرة "بيع وتأجير الهواء" دون الحصول على موافقة المجلس وفقا للقانون.





وأضاف المصدر أن لجنة الشكاوى قدمت توصية للمجلس إزاء تلك البرامج بتوقيع عقوبة قد تصل إلى وقف بثها في انتظار اعتماد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام .



