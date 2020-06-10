بشير عبد الفتاح: الأسبوعان المقبلان سيشهدان تطورات فى أزمة سد النهضة والقضية الليبية

أكد الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير فى الشأن التركي، أن الاتحاد الأوروبي بدأ يلوح بمعاقبة تركيا على انتهاكاتها فى الشرق المتوسط.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن جميع الدول الأوربية تؤيد التحركات المصرية فيما يخص ليبيا.





ولفت إلى أن المبادرة المصرية أو إعلان القاهرة هي مبادرة متكاملة، وتتفق مع الموقف المصري المعلن منذ عام 2011 والمتمثل في عدم تدخل دولة فى شأن دولة أخري.





وأوضح أن المكالمة التى تمت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مهمة للغاية.





وأشار بشير عبدالفتاح إلى أن مصر أثبتت حسن النواية فى ملف سد النهضة و ملف القضية الليبية، معربا عن اعتقاده أن الأسبوعين القادمين يشهدان تطورات مهمة فى أزمة سد النهضة والقضية الليبية.