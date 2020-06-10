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اقتصاد

المركزي: 3 بنوك مركزية تلجأ لشراء أصول خاصة لمواجهة تراجع الفائدة وتفشي كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قال البنك المركزي المصري، إن كلا مجلس الإحتياطي الفيدرالي وبنكا إنجلترا والأوربي المركزي، قاموا بتكثيف برامج شراء الأصول الخاصة بشكل كبير، خلال مارس الماضي اضافة الى استحداث ادوات أخرى، لمواجهة تقييد الأوضاع المالية عقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا والإجراءات  الاحتوائية المرتبطة به .


وقال تقرير السياسات النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1.5%  في مارس الماضي، لتصل لمستويات سادت عقب الأزمة المالية العالمية، ليتبعه بنك إنجلتزا في اسعار العائد بمقدار 0.65% بنفس الفترة لتصل الفائدة لمستويات تقترب من 0%.

أضاف أن البنك المركزي الأوربي أبقي علي اسعار الفائدة بدون أي تغيير عند مستويات 0% للمرة الأولي منذ مارس 2016 لتصل لمعدلات سالبة بواقع 0.5%.

وذكر أن الأسواق الناشئة شهدت تخارجا حادا لتدفقات رؤوس الأموال في مارس الماضي باعتباره الأعنف منذ 2008 ، الذى استمر فى أبريل 2020 ، للشهر الثالث على التوالى، ولكن بوتيرة أقل نسبيا.

جاء ذلك مدعوما بشكل أساسى بارتفاع المخاطر فى أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا والاجراءات الاحتوائية المرتبطة به.
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