المركزي: 3 بنوك مركزية تلجأ لشراء أصول خاصة لمواجهة تراجع الفائدة وتفشي كورونا

الأمريكي خفض اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1.5% في مارس الماضي، لتصل لمستويات سادت عقب الأزمة المالية العالمية، ليتبعه بنك إنجلتزا في اسعار العائد بمقدار 0.65% بنفس الفترة لتصل الفائدة لمستويات تقترب من 0%.

وذكر أن الأسواق الناشئة شهدت تخارجا حادا لتدفقات رؤوس الأموال في مارس

الماضي باعتباره الأعنف منذ 2008 ، الذى استمر فى أبريل 2020 ، للشهر الثالث على التوالى، ولكن بوتيرة أقل نسبيا.