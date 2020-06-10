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أخبار العالم

قرقاش: الإمارات ترفض كل الممارسات العدوانية لإسرائيل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:51 م
قرقاش
قرقاش
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قسم الخارجي
أكد  وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية،  أنور بن محمد قرقاش، على رفض الإمارات كل الممارسات الاسرائيلية العدوانية التي  تخالف القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني، وفق لما ذكرته صحف ومواقع اماراتية وعربية.

قال  قرقاش، خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، إن الامارات تدعم مطالب الفلسطينيين.

وذكر قرقاش في تغريدة على تويتر:"شاركت اليوم في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية".

وتابع:" أكدت على رفض الإمارات لكل خطوة عدوانية تخالف القانون الدولي وتمس الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني وعلى دعم الإمارات المطلق للمطالب الفلسطينية المحقة".


وعقد الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. 

وحذرت منظمة التعاون الإسلامي، خلال بيانها الختامي للمؤتمر، من أن إقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بمثابة "إعلان رسمي بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية".

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