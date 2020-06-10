620 قضية.. ضبط 364 ألف علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء.. فيديو

واصلت الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها بالإشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.





ونجحت الأجهزة الأمنية خلال 48 ساعة فى ضبط 620 قضية سجائر متنوعة" بيع بأزيد من السعر، وحجب عن التداول، وتهرب من سداد الرسوم الجمركية" بإجمالى مضبوطات 364033 عبوة سجائر.









وتم ضبط 18 قضية حجب عن التداول بإجمالى مضبوطات 264259 عبوة سجائر و26 قضية تهرب من سداد الرسوم الجمركية بإجمالى مضبوطات 3579 عبوة سجائر و576 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات 96195 عبوة سجائر.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.





يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.