بعد تعافي نجله.. برلماني: الناس بتتعامل مع مريض كورونا على أنه جربان

انتقد النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، طريقة تعامل العديد من المصريين مع مصاب

والتنمر عليه، إلى جانب الابتعاد عنه والتخوف منه، معلقا "الناس بتتعامل مع مريض كورونا على إنه جربان".