بعد تعافي نجله.. برلماني: الناس بتتعامل مع مريض كورونا على أنه جربان

انتقد النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، طريقة تعامل العديد من المصريين مع مصاب فيروس كورونا والتنمر عليه، إلى جانب الابتعاد عنه والتخوف منه، معلقا "الناس بتتعامل مع مريض كورونا على إنه جربان".
وأعلن "الشورى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، تعافي نجله من فيروس كورونا، الذي أصيب به برفقة 11 من زملائه فتم عزلهم بالمستشفى، إلى أن تماثلوا للشفاء وخرجوا بصحة جيدة، مؤكدا أن المريض المصاب بالفيروس كغيره من المصابين بالأمراض الأخرى فلا يجوز التنمر عليه أو معاملته معاملة سيئة بل على العكس لابد من تقديم كافة الدعم له.
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وطالب النائب، بتوعية المواطنين وتغيير ثقافتهم في التعامل مع الأمراض والمرضى، بحيث يأخذ المواطن كافة إجراءاته الاحترازية والوقائية بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، من دون الإضرار بالحالة النفسية للمصاب، والتي تكون أكثر تأثيرا من الحالة الصحية والجسدية.