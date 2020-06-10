الحزب الاشتراكي الألماني: مؤسسات علمية تحذر من موجة ثانية أكثر قوة لكورونا

قال حسين خضر، عضو الحزب الاشتراكي الألماني، إن ألمانيا تدرس منذ فترة الطرق التي يمكن أن تسلكها للصمود لأكبر فترة ممكنة أمام جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنع على الصعيد المحلي بدأت ألمانيا في وضع خطة للتعايش مع الفيروس، بالإضافة إلى رفع القيود تدريجيا.
وأوضح حسين خضر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن رفع القيود جاء بعد النجاح الذي حققه المجال الطبي، مشيرا إلى أنهم رفعوا القيود تدريجيا عن المجال التجاري والتعليمي أيضا، وذلك تزامنا مع فرض السيطرة على انتشار الفيروس.
وأكد عضو الحزب الاشتراكي الألماني، أن فرض السيطرة على الفيروس ساعد كثيرا فى رفع القيود تدريجيا، بالإضافة إلى التوسع فى رفع القيود مع دول الجوار، موضحا أن فيما يخص المستوى الأوروبي هناك بعض الدول ستقوم بفتح الحدود الفترة الحالية، وهناك بعض الدول ستقوم بفتح المجال يوم 15 وأخرى أول الشهر القادم.
وشدد على أهمية الألتزام بالإجراءات الاحترازية ومعايير الطب الوقائي، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة تجربة.
وأشار إلى أن هناك جهات ومؤسسات علمية تحذر من وجود موجة ثانية من فيروس كورونا بعد الصيف، وترجح انها ستكون أكثر قوة من الموجة الأولي، لافتا إلى أن ألمانيا تعمل الآن على زيادة قدرتها الاستيعابية تحسبا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.
ولفت إلى أن ألمانيا حاليا أصبحت من أولى الدول التي تتيح أسرّة مجهزة لمكافحة كورونا بهذا العدد على مستوي العالم.
وأوضح حسين خضر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن رفع القيود جاء بعد النجاح الذي حققه المجال الطبي، مشيرا إلى أنهم رفعوا القيود تدريجيا عن المجال التجاري والتعليمي أيضا، وذلك تزامنا مع فرض السيطرة على انتشار الفيروس.
وأكد عضو الحزب الاشتراكي الألماني، أن فرض السيطرة على الفيروس ساعد كثيرا فى رفع القيود تدريجيا، بالإضافة إلى التوسع فى رفع القيود مع دول الجوار، موضحا أن فيما يخص المستوى الأوروبي هناك بعض الدول ستقوم بفتح الحدود الفترة الحالية، وهناك بعض الدول ستقوم بفتح المجال يوم 15 وأخرى أول الشهر القادم.
وشدد على أهمية الألتزام بالإجراءات الاحترازية ومعايير الطب الوقائي، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة تجربة.
وأشار إلى أن هناك جهات ومؤسسات علمية تحذر من وجود موجة ثانية من فيروس كورونا بعد الصيف، وترجح انها ستكون أكثر قوة من الموجة الأولي، لافتا إلى أن ألمانيا تعمل الآن على زيادة قدرتها الاستيعابية تحسبا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.
ولفت إلى أن ألمانيا حاليا أصبحت من أولى الدول التي تتيح أسرّة مجهزة لمكافحة كورونا بهذا العدد على مستوي العالم.