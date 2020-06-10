الحزب الاشتراكي الألماني: مؤسسات علمية تحذر من موجة ثانية أكثر قوة لكورونا

رغم استمرار تفشي كورونا.. تخفيف القيود في أوروبا يثير الجدل.. إسبانيا والدنمارك تبدآن أول خطوة.. ألمانيا تبدأ مناقشة التنفيذ قبل اجتماع ميركل.. وانقسام داخل الحكومة البريطانية برغم تردي الاقتصاد