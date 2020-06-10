AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحزب الاشتراكي الألماني: مؤسسات علمية تحذر من موجة ثانية أكثر قوة لكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال حسين خضر، عضو الحزب الاشتراكي الألماني، إن ألمانيا تدرس منذ فترة الطرق التي يمكن أن تسلكها للصمود لأكبر فترة ممكنة أمام جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أنع على الصعيد المحلي بدأت ألمانيا في وضع خطة للتعايش مع الفيروس، بالإضافة إلى رفع القيود تدريجيا.

وأوضح حسين خضر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن رفع القيود جاء بعد النجاح الذي حققه المجال الطبي، مشيرا إلى أنهم رفعوا القيود تدريجيا عن المجال التجاري والتعليمي أيضا، وذلك تزامنا مع فرض السيطرة على انتشار الفيروس.

وأكد عضو الحزب الاشتراكي الألماني،  أن فرض السيطرة على الفيروس ساعد كثيرا فى رفع القيود تدريجيا، بالإضافة إلى التوسع فى رفع القيود مع دول الجوار، موضحا أن فيما يخص المستوى الأوروبي هناك بعض الدول ستقوم بفتح الحدود الفترة الحالية، وهناك بعض الدول ستقوم بفتح المجال يوم 15 وأخرى أول الشهر القادم.

وشدد على أهمية الألتزام بالإجراءات الاحترازية ومعايير الطب الوقائي، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستكون فترة تجربة.

وأشار إلى أن هناك جهات ومؤسسات علمية تحذر من وجود موجة ثانية من فيروس كورونا بعد الصيف، وترجح انها ستكون أكثر قوة من الموجة الأولي، لافتا إلى أن ألمانيا تعمل الآن على زيادة قدرتها الاستيعابية تحسبا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.


ولفت إلى أن ألمانيا حاليا أصبحت من أولى الدول التي تتيح أسرّة مجهزة لمكافحة كورونا بهذا العدد على مستوي العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم استمرار تفشي كورونا.. تخفيف القيود في أوروبا يثير الجدل.. إسبانيا والدنمارك تبدآن أول خطوة.. ألمانيا تبدأ مناقشة التنفيذ قبل اجتماع ميركل.. وانقسام داخل الحكومة البريطانية برغم تردي الاقتصاد

توافر أول دواء لعلاج مصابي كورونا خلال أشهر.. اعرف التفاصيل.. فيديو

ألمانيا تسجل 933 إصابة جديدة و89 حالة وفاة بفيروس كورونا

ألمانيا: 583 إصابة جديدة بـ كورونا والوفيات تقترب من 8000

تسجيل 745 إصابة جديدة و57 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

ألمانيا.. انخفاض حاد في إصابات كورونا اليومية رغم تخفيف القيود

ترشيحاتنا

25 نوع طعام.. روشتة طبيعية لـ أوميجا 3 و6 و9 للعظام والمناعة

بعد عقد قرانها على محمد الشرنوبي.. 10 صور تبرز أناقة وجمال راندا رياض

داعية لـ الحذر الكامل..الصحة العالمية: معظم سكان الشرق الأوسط معرضون للإصابة بـ كورونا

الصحة: ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 10289

الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال.. دار الإفتاء تجيب عن قيمة زكاتها

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و36 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم عالمى.. تفاصيل إطلالة زوجة محمد الشرنوبى فى عقد قرانها

شاهد.. فورد تحصل على براءة اختراع لشباك أمامية جديدة.. صور

بعد عقد قرانها على محمد الشرنوبي.. 10 صور تبرز أناقة وجمال راندا رياض