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توك شو

إحذر..صفحات مزيفة باسم وزارة الصحة وهذه طريقة التعامل معها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:13 م
مخترق حسابات
مخترق حسابات
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هاجر إبراهيم
حذر المهندس وليد عبد المقصود، استشارى أمن المعلومات: من انه يوجد مخترق أو هاكر يأتى برابط مزيف بإسم وزارة الصحة ويرسل الكثير من الرسائل إلى الشخص على الصفحة الشخصية الخاصة به.

ونصح "عبد المقصود" خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، من أن أى رسائل تأتى من الشخص  تخص أخبار متعلقة بفيروس كورونا وهناك روابط داخلية فى الإيميل المرسل لا يفتحها أبدا وأن لا يصدقها.

وأكد المهندس وليد عبد المقصود، أن منظمة الصحة العالمية أو أى جهة صحية أخرى مثل وزارة الصحة المصرية  تقوم بإرسال معلومات واضحة أو منشور خارجى حيال فيروس كورونا وبدون أى إدخال للروابط.

وتابع المهندس وليد عبد المقصود،  أنه إذا كان هناك مرفق داخل الايميل يخص كورونا ينتهى ب"دى أو سي إكس" أو "أل أى إن كي"، فذلك يدل على أنها روابط مخترقة.

وأضاف المهندس وليد عبد المقصود، أنه الشخص يستطيع التفرقة بين تلك الروابط عندما يتم سؤاله بكتابة أسمه أو عنوانه من الرابط.

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