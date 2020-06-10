AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء تحذر من نشر الوصفات الطبية للوقاية من كورونا: مذموم شرعا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:17 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
Advertisements
يارا زكريا
حذرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من نشر وصفات طبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وقالت «الإفتاء» إن نشر الوصفات الطبية للوقاية من كورونا دون التَّثبُّت من جدواها الطبي؛ أمرٌ مذموم شرعًا؛ وذلك لأنَّ وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج.


ونبهت دار الإفتاء، أنه لا يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض؛ لأنه عَبَثٌ بحياة الناس، وترويجٍ للكذب والباطل في المجتمع.




حكم احتكار العلاج:

وفي وقت سابق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج «فيروس كوفيد-19» دون الحاجة إليها؛ تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد".


ونوهت الدار في أحدث فتاواها، بأن تخزين هذه الأدوية واحتكارها هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا أضيف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع.

وأضافت دار الإفتاء أن تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوَزهم للعلاج، وذلك لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف؛ بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس.



وشددت الدار، في فتواها، على أن هذا الفعل يستوجب عدم التهاون مع المحتكر في جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولي الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا له عن جريمته بغرامة ماليةٍ أو بمصادرة ماله.


ولفتت دار الإفتاء، إلى أن الشرع الشريف نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ ومن ذلك ما روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله- رضي الله عنه-، عن رسول- الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ»، وفي روايةٍ لمسلم أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».


واستدلت الدار كذلك في فتواها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من احتكر حكرة يريد أن يُغْلِيَ بها على المسلمين فهو خاطئ»، وكذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْلِيَه عليهم فإن حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»، وما روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يداوم على السفر كثيرا لطبيعة عمله.. هل يرخص له الفطر في كل مرة؟

هل يجوز زيادة الصلاة على النبي في تكبيرات العيد

يعرضكم للأذى والحسد.. باحث أزهري يحذر من نشر صور الأطفال والطعام على مواقع التواصل..شاهد

من كبائر الذنوب.. الإفتاء: تخزين أدوية علاج "كورونا" واحتكارها لا يجوز شرعا

الأزهر: احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية

الإسلام بريء من الاحتكار.. شيخ الأزهر: أشد حرمة في زمن الأوبئة.. ودار الإفتاء: لا يجوز تخزين أدوية كورونا لاستغلال الأزمة ورفع الأسعار

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: أعداد الإصابات بـ كورونا مطمئنة مقارنةً بالدول الأخرى

أحمد موسى: ما فشلت فيه الجماعة الإرهابية في مصر يفعله الهلفوت أردوغان الآن

خطوبة نيللي كريم.. تعرف علي فارق العمر بينها وبين خطيبها عمر إسلام

استشاري مناعة يحذر من ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات متواصلة.. فيديو

هل عدم زيارة الوالدين في قبورهما يعد عقوقا؟.. مستشار المفتي يوضح حكم الشرع

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و36 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم عالمى.. تفاصيل إطلالة زوجة محمد الشرنوبى فى عقد قرانها

شاهد.. فورد تحصل على براءة اختراع لشباك أمامية جديدة.. صور

بعد عقد قرانها على محمد الشرنوبي.. 10 صور تبرز أناقة وجمال راندا رياض