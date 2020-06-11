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فيديوجراف.. 4 توجيهات جديدة من الرئيس السيسي لمكافحة انتشار كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:40 ص
توجيهات الرئيس السيسي
توجيهات الرئيس السيسي
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إسلام عبد الهادي
أصدر الرئيس السيسي عدة توجيهات جديدة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

الرئيس السيسي اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، وكلٍ من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

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ووجه الرئيس السيسي الحكومة بتكليفات من شأنها التخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا، وحماية الطلاب والمواطنين والأطقم الطبية من عدوى الفيروس.

وعبر الفيديوجراف التالي نرصد إليك توجيهات الرئيس السيسي للحكومة.

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