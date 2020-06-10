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أخبار البلد

النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، بيانا بحركة الموانئ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة  أن إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ المصرية بلغ 429112 طنا خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها تصدير كميات كبيرة من الخضروات والفواكه المصرية.

وبلغ عدد سفن الوصول 21 سفينة، وسفن السفر 27 سفينة، والسفن العامة "شحن وتفريغ" 82 سفينة.


يذكر أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يتابع انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع، والإجراءات المتخذة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية بالموانئ البحرية.
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