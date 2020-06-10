النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، بيانا بحركة الموانئ خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأعلنت الوزارة أن إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ المصرية بلغ 429112 طنا خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها تصدير كميات كبيرة من الخضروات والفواكه المصرية.





وبلغ عدد سفن الوصول 21 سفينة، وسفن السفر 27 سفينة، والسفن العامة "شحن وتفريغ" 82 سفينة.





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