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أخبار البلد

هاشتاج #الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا يتصدر تويتر ومغردون : أنت فاكر المصريين هيسكتوا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:30 م
احمد موسى
احمد موسى
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مريم عزت
اطلق الاعلامى احمد موسى , مقدم برنامج على مسؤليتى على قناة " صدى البلد " , هاشتاج#الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا  بعد ارسال اردوغان قوات لاحتلال بعض المناطق فى ليبيا . 

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

الهلفوت الأكبر قردوغان خليفة هلافيت الجماعه الارهابيه عديم الشرف
ان شاء الله الله نهايته على يد ام الدنيا مصر و خير اجناد الأرض
 و تسلم الأيادي و تحيا مصر 
#الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا

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#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا
هو انت فاكر يا أردوغان أن أسد مصر 
هيسبك تحتل ليبيا هو انت فاكر نفسك مين  انت متسواش دمعه طفل في ليبيا
 تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر 

الهلفوت راعي الارهاب اردوغان القاتل 
 #الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا

قاطع الطريق اللص الهلفوت.  ان شاء الله نهايته في ليبيا #الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا

#الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا 
حرامي الأنابيب وحرامي ثروات سوريا وليبيا نهايتك قربت وستدفن ف ليبيا بإذن الله

حنشلحك  ياهلفوت 
 الحرامى البلطجى  
#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا

#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا 
حرامي النفط السوري  اعتاد على السرقة ك أجداده  لعنهم الله جميعًا

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#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا
اجمد يا هلفوت  المصريين لسه بيمسوا عليك بس التقيل جاااي

#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا
قسما بالله هم مش فاهمين ان احنا 100 مليون مقاتل مستعدين يموتو لاجل كلمة مجاتش علي هوانا.. فنحن الفراعنة تحت عظمة الله لا نخشي في الحق لومة لائم.

وأشار أحمد موسى إلى أن، مافشلت فيه الجماعة الإرهابية فى مصر يفعله الهلفوت أردوغان الأن فى ليبيا. مطالبا رواد السوشيال ميديا بالعمل على هذا الهاشتاج خلال الفترة المقبلة لمواجهة اردوغان.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا تتطاول على أحد، وأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتطاول على مصر.

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