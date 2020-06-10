هاشتاج #الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا يتصدر تويتر ومغردون : أنت فاكر المصريين هيسكتوا

اطلق الاعلامى احمد موسى , مقدم برنامج على مسؤليتى على قناة " صدى البلد " , هاشتاج#الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا بعد ارسال اردوغان قوات لاحتلال بعض المناطق فى ليبيا .
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
الهلفوت الأكبر قردوغان خليفة هلافيت الجماعه الارهابيه عديم الشرف
ان شاء الله الله نهايته على يد ام الدنيا مصر و خير اجناد الأرض
و تسلم الأيادي و تحيا مصر
#الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا
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#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا
هو انت فاكر يا أردوغان أن أسد مصر
هيسبك تحتل ليبيا هو انت فاكر نفسك مين انت متسواش دمعه طفل في ليبيا
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
الهلفوت راعي الارهاب اردوغان القاتل
#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا
قاطع الطريق اللص الهلفوت. ان شاء الله نهايته في ليبيا #الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا
#الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا
حرامي الأنابيب وحرامي ثروات سوريا وليبيا نهايتك قربت وستدفن ف ليبيا بإذن الله
حنشلحك ياهلفوت
الحرامى البلطجى
#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا
#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا
حرامي النفط السوري اعتاد على السرقة ك أجداده لعنهم الله جميعًا
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#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا
اجمد يا هلفوت المصريين لسه بيمسوا عليك بس التقيل جاااي
#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا
قسما بالله هم مش فاهمين ان احنا 100 مليون مقاتل مستعدين يموتو لاجل كلمة مجاتش علي هوانا.. فنحن الفراعنة تحت عظمة الله لا نخشي في الحق لومة لائم.
وأشار أحمد موسى إلى أن، مافشلت فيه الجماعة الإرهابية فى مصر يفعله الهلفوت أردوغان الأن فى ليبيا. مطالبا رواد السوشيال ميديا بالعمل على هذا الهاشتاج خلال الفترة المقبلة لمواجهة اردوغان.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا تتطاول على أحد، وأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتطاول على مصر.
#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا— 💎 محمد فهد الشمري 🇰🇼 (@Fahad10Bo) June 10, 2020
حرامي النفط السوري اعتاد على السرقة ك أجداده لعنهم الله جميعاً pic.twitter.com/XZwHr1O2Cw
حرامي البترول #الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا pic.twitter.com/80nuziI5de— 💎 محمد فهد الشمري 🇰🇼 (@Fahad10Bo) June 10, 2020
#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا— Ahmed (@Ahmed59218030) June 10, 2020
قسما بالله هم مش فاهمين ان احنا 100 مليون مقاتل مستعدين يموتو لاجل كلمة مجاتش علي هوانا.. فنحن الفراعنة تحت عظمة الله لا نخشي في الحق لومة لائم pic.twitter.com/geBX57nbSu
#الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا— BAHAA____EG____ تحيا مصر💘💖 (@BAHAA___EG___7) June 10, 2020
وزي ما انتوا شايفين الفرق بين الهلغوت والزعيم.
الأمين والحرامي.
اللي بيحافظوا على خيرات بلادهم واللي بيسرق خيرات الغير واللي رايح يبيع أرضه. pic.twitter.com/7mURrqUamm
#الهلفوت_اردوغان_يحتل_ليبيا— menapop😎(الشنتوحه )😂✋ (@menapop91336347) June 10, 2020
اوعي يا هلفوت تجيب سيره #مصر بكلمه
انت كده هتتشنتح من المصريين
انا عارفهم هايدوك بالجزمه🙄🙄🙄🤚 pic.twitter.com/KVtrPDoyOr