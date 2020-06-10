هاشتاج #الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا يتصدر تويتر ومغردون : أنت فاكر المصريين هيسكتوا

الهلفوت الأكبر قردوغان خليفة هلافيت الجماعه الارهابيه عديم الشرف

ان شاء الله الله نهايته على يد ام الدنيا مصر و خير اجناد الأرض

و تسلم الأيادي و تحيا مصر

#الهلفوت_أردوغان_يحتل_ليبيا

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قسما بالله هم مش فاهمين ان احنا 100 مليون مقاتل مستعدين يموتو لاجل كلمة مجاتش علي هوانا.. فنحن الفراعنة تحت عظمة الله لا نخشي في الحق لومة لائم.

وأشار أحمد موسى إلى أن، مافشلت فيه الجماعة الإرهابية فى مصر يفعله الهلفوت أردوغان الأن فى ليبيا. مطالبا رواد السوشيال ميديا بالعمل على هذا الهاشتاج خلال الفترة المقبلة لمواجهة اردوغان.





وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا تتطاول على أحد، وأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتطاول على مصر.



