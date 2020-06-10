ياسر عزت: أوضاع الصحافة تأثرت بجائحة " كورونا "

قال الدكتور ياسر عزت الخبير الإعلامي، أن أوضاع الصحافة تأثرت تأثرا ملموسًا بجائحة " كورونا " وهذا التأثر سينعكس انعكاسات بعضها سلبي وأخر إيجابي علي صناعة الصحافة، ولكن للأسف الشديد الانعكاسات السلبية يمكن أن تطال ملف حرية الصحافة في العالم لعدة أسباب منها: أن في جائحة " كورونا " شهد العالم شكلا من أشكال التضيق علي حرية الصحافة والإعلام وحدث هذا في الدول المتقدمة وصدرت قرارات وتم سن قوانين اعتبرها جهات عديدة تنال من حرية الصحافة والإعلام.





وأضاف الخبير الإعلامي، أن هذه الأمور حدثت بالفعل في دول متقدمة مثل: المانيا، ودول أخري بها انتقال ديمقراطي مثل المجر، وأيضا في دول تشهد أنظمة شمولية مثل إيران، وهذه الدول لم تستثني هذه القرارات أو القوانين، وبالتالي أصبح هناك تضييق علي حرية الصحافة والإعلام لسببين أحدهما يتعلق بالأخطاء والأخبار الزائفة المتداولة عبر الصحافة، والأخر يتعلق برغبة بعض السلطات بربط المجال الإعلامي في ظل الجائحة .





وأكد الخبير الإعلامي أن هناك عناصر أخري مهمة في هذا الأمر، منها: سلامة الصحفيين أنفسهم، وذلك لأن الصحفيين المهنين مضطرين إلي التواجد في الميدان لأن ذلك طبيعة عملهم، وبسبب ذلك يصابون بفيروس " كورونا " ونحن نعرف أن العديد من الصحفيين تم إصابتهم بسبب قيامهم بالتغطية الميدانية .



