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ساحة رأي

أماني عبدالعال تكتب: الصحة النفسية لمصابي «كورونا» في العزل المنزلي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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تمثل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في الأشهر الماضية ضغطاً كبيرًا علينا جميعاً مما قد يؤثر على صحتنا النفسية ويحدث اختلالاً نفسياً لدينا، وعلى الرغم من أن المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة قد لا يحتاجون إلى الحجز بالمستشفى إلا أن الضغط النفسي الناجم عن العزل المنزلي ليس قليلاً، فتحول شخص سليم إلى مصاب بالكورونا وتغير نمط حياته وتعطيل حياته وعمله فجأة وتحمله المعاناة الجسدية كل ذلك قد يؤدي إلى سلسلة من الضغطوط النفسية بصورة متفاوتة من شخص لآخر، لذلك لا يحتاج المصاب بفيروس كورونا للرعاية الطبية فقط ولكن يحتاج للرعاية النفسية أيضا، لذلك سنتعلم سويا كيف نتكيف ذاتيا مع الإصابة بشكل إيجابي حتى نستطيع عبور الأزمة .

أولا: الملاحظة الذاتية : إن الملاحظة الذاتية هي أولى الخطوات لتحقيق المساندة الذاتية، لذا قم بمراجعة مشاعرك وأفكارك في الصباح والمساء، وإذا شعرت ببعض التغير في مشاعرك، اسمح لنفسك بالتعبير عنها، اقض على الأقل من 5 إلى 10 دقائق يوميا لتدوين مشاعرك وأفكارك والتحدث مع أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك عنها بأريحية وبدون خجل.

ثانيا: عزز شعورك بالأمان: على الرغم من أن وضع الوباء لا يزال خطيرا إلا أنك لا تزال تستطيع أن تعزز شعورك بالأمان من خلال الاطلاع علىأخبار المتعافين من فيروس كورونا، وتناولك أدويتك والحفاظ على البروتكول العلاجي اليومي والالتزام بتدابير الأمان الوقائية داخل غرفتك.

ثالثا : حدّد مصادر دعمك الإيجابية : اكتب قائمة بكل مصادر الدعم الإيجابي في حياتك والتي تتضمن الأشياء التي من الممكن أن تقوم بها وقت قلقك وتساعدك على تخفيض حدة القلق وتساعدك على التكيف الإيجابي مع الوضع الحالي، مثال أن تكلم شخص من الأشخاص الداعمين في حياتك، أو أن تمارس يوجا أو الاسترخاء أو أي نوع من الرياضة  مثل المشي في غرفتك 200 خطوة بشكل يومي، أو أن تتعلم شىء جديد كنت تريد أن تتعلمه ولم تجد وقتاً له، أو قراءة كتاب، او الاستماع لموسيقاك المفضلة أو مشاهدة فيلمك المفضل أو مشاهدة مقطع كوميدي.

رابعا: اهتم بالنوم الجيد والأكل الصحي: خذ قسطاً كافياً من النوم يوميا من 6 : 8 ساعات، ولاحظ نفسك حنى لا ترقد بالسرير لمدة أطول من 8 ساعات وقم بتناول طعام صحي ومارس أي نوع من الرياضة الخفيفة قدر استطاعتك حتى لو 5 دقائق في اليوم.

خامسا: اجعل حديث ذاتك إيجابيًا: شجع نفسك من خلال حديث الذات الإيجابي مثل (أنا أستطيع أن أعبر الأزمة، أنا شخص جيد ولكني أمر بأوقات صعبة)، ثم ضع جملة خاصة بك تساعدك على التعايش مع الوضع مثل سأقدر على التعامل مع الموقف.

سادسا: ابق على التواصل الاجتماعي وحفز قوتك الداخلية:على الرغم من محدودية المكان الذي تعيش فيه خلال العزل المنزلي وهو غرفتك، إلا أنك مازلت تستطيع أن تتواصل مع العالم الخارجي وتتفاعل اجتماعيا مع عائلتك وأصدقائك من خلال المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو بل تستطيع أن تشارك عائلتك بنفس المنزل رأيك في الأنشطة اليومية التي يقومون بها كاختيار بعض الملابس أو اقتراح أصناف الطعام، تذكر الصعوبات التي مرت عليك بالماضي والإستراتيجيات التي قمت باستخدامها وما إذا كنت تستطيع أن تستخدمها الآن لحشد قوتك الداخلية وتعزيز مشاعرك الإيجابية وزيادة مرونتك النفسية  .

سابعا: مارس الاسترخاء وتدريبات التنفس: قم بعمل استرخاء تخيلي من خلال الذهاب بخيالك إلى أكثر مكان تشعر فيه بالراحة والأمان أو من خلال تخيل منظر طبيعي مريح، ثم قم بعمل تدريبات للتنفس لتهدئة حواسك والتي تساعد على خفض درجة القلق، قم باستنشاق شهيق عميق في خلال ثلاث عدات، ثم قم بحبسه داخل الرئتين في ثلاث عدات ثم قم بإخراجه من الفم في ثلاث عدات أخرى، كرر هذا التمرين من 3 إلى 5 مرات حتى تشعر بالاسترخاء.

ثامنا : نمي لديك مهارة الامتنان من خلال تذكر موقف أو فكرة أو شىء ممتن له وقم بكتابته بشكل يومي لأن الشعور بالامتنان يؤدي إلى التقليل من مشاعر الحزن والغضب ويؤدي إلى الشعور بالرضا.

في النهاية ذكر نفسك بالأوقات السابقة التي مررت فيها بالعديد من الأزمات واستطعت بصمودك النفسي وقبولك للواقع أن تمر بالأزمة بسلام، أما إذا لاحظت أن صحتك النفسية تتدهور أو أن قلقك لا تستطيع السيطرة عليه باستخدام الدعم الذاتي، لا تتردد في التواصل مع معالج نفسي اون لاين للحصول على المساعدة المختصة ، وتذكر أن طلب المساعدة كفاءة .
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