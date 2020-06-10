أحمد اليمني يكتب: القلب يفكر

اكتشف العلماء ان القلب يحتوي على اكثر من أربعين ألفًا من الخلايا العصبية؛ التي لها دور مهم في التفكير والإدراك والسلوك وتوجيه الدماغ، كما يتحدث الباحثون اليوم عن دماغ في القلب، فيؤكدون أن القلب له نظامه العصبي الخاص به، وهو نظام معقد يسمونه (العقل في القلب)!!





إن القلب يبث مع كل دفقة دم عددًا من الرسائل والمعلومات لجميع أجزاء الجسد، وله نظام كهربائي معقد، وله طاقة خاصة به، وله مجال كهرومغناطيسي أقوى بمائة مرة من المجال الكهرومغناطيسي للدماغ؛ وهذا ماأشار إليه القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 عام، قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا الكافرين والملحدين وكل من لم يؤمن بالقرآن ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).





إن القلب يحتوي على نظام عصبي معقد مما يمكنه من التصرف بشكل مستقل ويمكنه من التعلم والتذكر والإحساس، ويحتوي النظام العصبي للقلب على حوالي "40000 خلية عصبية" ، ويتواصل القلب مع الدماغ ويؤثر على الإدراك واتخاذ القرارات وعمليات أخرى، ويجمع ابن القيم بين العقل والقلب والدماغ فيقول:" الصواب أن مبدأه ومنشأه من القلب –أي العقل- وفروعه وثمرته في الرأس".





أما القلب: فيقول عنه الدكتور "بول بيرسال - Paul Pearsall" جراح القلب العالمي الذي ألف كتاب "شفرة القلب" أن القلب يحس ويشعر ويتذكر ويرسل ذبذبات تمكنه من التفاهم مع القلوب الأخرى، ويساعد على تنظيم مناعة الجسم، ويحتوي على معلومات يرسلها إلى كل أنحاء الجسم مع كل نبضة من نبضاته. ويتساءل بعض الباحثين: هل من الممكن أن تسكن الذاكرة عميقًا في قلوبنا؟





ومن الأبحاث الغريبة التي أجريت في معهد "رياضيات القلب – Heart Math " أنهم وجدوا أن "المجال الكهربائي" للقلب قوي جدًا ويؤثر على من حولنا من الناس، أي أن الإنسان يمكن أن يتصل مع غيره من خلال قلبه فقط دون أن يتكلم!





يقول ربنا سبحانه وتعالى أن الكافرين والملحدين لايبصرون الحق بقلوبهم! ولا يريدون أن يستمعوا إلى كلام رب العالمين -وهو الكلام الحق- إنها بالفعل آية يقف المؤمن أمامها خاشعًا متأملًا، فالكافرون والملحدون ينظرون إلى الكون على أنه جاء بالمصادفة، وكل ما في الكون من إعجاز وروعة ومخلوقات وعمليات حيوية معقدة ومنظمة، أضف إلى ذلك؛ كل هذه المجرات والنجوم، وكل هذه الظواهر الكونية، .. كلها مجرد مصادفات بالنسبة لهم، فهم بالفعل لا يبصرون الحقيقة.





ثم يُتبع سبحانه وتعالى هذا الإعجاز في الآيه الشريفة بقوله سبحانه :( وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير * قل ياأيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين * فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم * والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم) إن الله سبحانه وتعالى يذكر الكافرين بعذابه الذي أخذ به أقواما قبلهم لكي يتعظوا ويأخذوا العبرة منهم، ثم يعد ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين بالمغفرة والجنة، ويتوعد الكافرين بالعذاب والجحيم.





اللهم إنا نسألك المغفرة والجنة ونعوذ بك من العذاب والنار.. أمين.



