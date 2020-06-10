فاروق حسني: متوقف عن الرسم لأنني خايف الفن يطلع ملوثا بـ كورونا.. فيديو

أكد فاروق حسني وزير الثقافة السابق، أنه تم الانتهاء بشكل كبير من إنشاءات المتحف المصري الكبير، وسيكون جاهزا للافتتاح العام المقبل .





وأضاف فاروق حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامج " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن أزمة انتشار فيروس كورونا تمنع المثقفين وأي شخص مبدع من العمل .





وقال فاروق حسني:" انا متوقف عن اي عمل فني ورسم أي لوحات لأنني مش عايز الفن يطلع «متعاص كورونا»".





وأكمل فاروق حسني:" ليس لدي إحساس للإبداع في هذه المرحلة التي نعيش فيها بسبب تداعيات فيروس كورونا".



