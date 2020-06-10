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فاروق حسني: متوقف عن الرسم لأنني خايف الفن يطلع ملوثا بـ كورونا.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:39 م
فاروق حسني
فاروق حسني
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هاني حسين
أكد فاروق حسني وزير الثقافة السابق، أنه تم الانتهاء بشكل كبير من إنشاءات المتحف المصري الكبير، وسيكون جاهزا للافتتاح العام المقبل .

وأضاف فاروق حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامج " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن أزمة انتشار فيروس كورونا تمنع المثقفين وأي شخص مبدع من العمل .

وقال فاروق حسني:"  انا متوقف عن اي عمل فني ورسم أي لوحات لأنني مش عايز الفن يطلع «متعاص كورونا»".

وأكمل فاروق حسني:"  ليس لدي إحساس للإبداع في هذه المرحلة التي نعيش فيها بسبب تداعيات فيروس كورونا".

وأشار إلى الحكومة المصرية تقوم بدور كبير في مواجهة فيروس كورونا"، مضيفا:" رسم لوحة عن فيروس كورونا شيء غير محبب في نفسي ولا ارغب في ان أقوم برسمه كي يصل إلى المتلقي".
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