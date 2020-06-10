برلماني: قانون الطوارئ يمنح الدولة حق إدارة المستشفيات الخاصة

أيد النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيجاد آلية تعاون مشترك بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص لعلاج مصابي فيروس كورونا بتكلفة ملائمة.





وحذر مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، المستشفيات الخاصة من الاستمرار في تعنتها ورفض علاج مصابي كورونا، موضحا أن تعديلات قانون الطوارئ التي وافق عليها البرلمان تعطي للدولة حق التدخل وإدارة هذه المستشفيات وتوقيع عقوبات على الرافضين.





وأكد النائب أن حل هذه الأزمة يتمثل في تحلي المستشفيات الخاصة بالحس الوطني والتخلي عن أي اعتبارات مادية خلال الفترة الحالية والتعامل مع أزمة كورونا على أنها حرب ويجب التضحية في سبيل الانتصار عليها.





وأشار إلى أن التسعيرة التي سبق ووضعتها وزارة الصحة والتي تبدأ من 1500 إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى لليلة بهذه المستشفيات "عادلة"، لن تجعلهم يحققون ربح مادي مرتفع لكنها أي ستمكنهم من تغطية تكاليفهم والاستمرار في العمل.



