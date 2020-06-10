أخبار الأهلي .. بلاغ من الزمالك ضد قناة النادي.. فايلر يطير إلى سويسرا بعد استئذان الخطيب

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاربعاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:





كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن الآلية التي سيتم بها تحديد الفرق المشاركة في البطولات القارية الإفريقية للموسم المقبل، وذلك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم



