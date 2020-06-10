أخبار الأهلي .. بلاغ من الزمالك ضد قناة النادي.. فايلر يطير إلى سويسرا بعد استئذان الخطيب

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاربعاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن الآلية التي سيتم بها تحديد الفرق المشاركة في البطولات القارية الإفريقية للموسم المقبل، وذلك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
يغادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة غدًا متوجهًا إلى بلاده لقضاء إجازة خاصة.
أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراتي نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك مع الرجاء البيضاوي.
تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد ما وصفها بتجاوزات قناة النادي الأهلي في حق النادي ومجلس إدارته.