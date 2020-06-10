AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي .. بلاغ من الزمالك ضد قناة النادي.. فايلر يطير إلى سويسرا بعد استئذان الخطيب

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:45 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الاربعاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن الآلية التي سيتم بها تحديد الفرق المشاركة في البطولات القارية الإفريقية للموسم المقبل، وذلك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يغادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة غدًا متوجهًا إلى بلاده لقضاء إجازة خاصة.

أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على موعد مباراتي نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك مع الرجاء البيضاوي.

تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد ما وصفها بتجاوزات قناة النادي الأهلي في حق النادي ومجلس إدارته.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي.. باهر المحمدي يقترب من الانضمام للمارد الأحمر.. وفتحي يكشف حقيقة رحيله بسبب فايلر

أخبار الرياضة .. فايلر يعمق جراح كهربا في الأهلي.. بيراميدز يقترب من حسم 4 صفقات سوبر

اخبار النادي الأهلي.. رحيل صالح جمعة.. وصرف 750 ألف دولار للقطبين

مصير الأهلي والزمالك .. الكاف يحدد مواعيد مباراتى نصف نهائى أبطال إفريقيا

بعد استئذان الخطيب.. فايلر يترك الأهلي ويغادر إلى سويسرا

بعد شكواه ضد الزمالك.. حمدي النقاز على موعد مع مواجهة فريقه السابق حال انضمامه إلى الرجاء

ترشيحاتنا

رغم كورونا.. مصطفى محمد نجم الزمالك يحتفل بزواجه

الكمامة.. هل تحمينا من كورونا؟.. جدل وشائعات حول وضع القناع الطبي |فيديو

بفستان أبيض.. زوجة علي ربيع تتألق بإطلالة عصرية

هل عدم زيارة الوالدين في قبورهما يعد عقوقا؟.. مستشار المفتي يوضح حكم الشرع

اكتشفت عيبا لا يمكن احتماله.. سيدة تطلب الطلاق من زوجها بعد قضاء فترة العزل المنزلي

أسود جريء.. رانيا يوسف الأكثر تداولا على السوشيال ميديا بعد آخر جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم عالمى.. تفاصيل إطلالة زوجة محمد الشرنوبى فى عقد قرانها

شاهد.. فورد تحصل على براءة اختراع لشباك أمامية جديدة.. صور

بعد عقد قرانها على محمد الشرنوبي.. 10 صور تبرز أناقة وجمال راندا رياض