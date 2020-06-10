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ديني

وكيل كلية أصول الدين لأئمة إندونيسيا : الإسلام جاء لتحقيق التعايش والسلم لا لنشر التطرف والتكفير

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:58 م
وكيل كلية أصول الدين
وكيل كلية أصول الدين لأئمة اندونيسيا
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محمود ضاحي
أكد الدكتور عبدالله محي عزب أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية أصول الدين أنُّ مايحدث اليوم في العالم ، خاصة المجتمعات الإسلامية من سفك للدماء واستباحة للأموال والأعراض ، وتدمير وخراب للأوطان ، يندرج تحت التطرف الفكري القائم علي فهم الجماعات التكفيرية لنصوص الوحي " القرآن والسنة " فهمًا خاطئًا بحملها علي ظاهرها أو بعزلها عن سياقها ولحاقها التي وردت فيه ، أو الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة أو المحتملة لأكثر من معني ، أو باجتزاء النص وتوجيهه الوجهه التي تتوافق مع تطرفهم وغلوهم ، ومن هنا نشأ " مصطلح دار الإسلام ودار الكفر " لتكفير الحكام والمجتمعات .


جاء ذلك خلال محاضرته  بعنوان " دار الإسلام ودار الكفر قديما وحديثا " بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر بدورتها التدريبية لأئمة ووعاظ اندونيسيا بمقرها الرئيس بالقاهرة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"،  تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 .


وأشار عزب إلى أن هذه الجماعات المتطرفة أصبح لديهم معتقد أن  حكام الأمة كفار والمحكومين كذلك كفار لأنهم ارتضوا بحكمهم ، وكفروا العلماء لأنهم لم يكفروا الحكام ، وأن من لم يكفر الكافر في نظرهم فهو كافر بالتبعية ، ويكفرون كل من يخالفهم الرأي، ومن ثم القول بوجوب الهجرة علي المسلم الذي يعيش في دار الكفر علي حد زعمهم،  وإلا أصبح حلالًا دمه ، عرضه ، ماله ، تحت مسمي الدفاع عن الإسلام " في حين أن المسلمين هم أول الضحايا .


وأوضح أن هذا المصطلح لا يأخذ بقول الله تعالي " لا إكراه في الدين " ، ولا يؤمن بالتعايش  السلمي لكافة الأديان والمجتمعات، وتناسوا  أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق ديار السلم والسماحة والمحبة والأخوة يعيش فيها المسلمون مع غيرهم تحت مظلة الوسطية وترفع فيها شعائر الدين ولا تغيب عنها أحكام الشريعة .



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