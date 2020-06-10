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رياضة

الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتقدم على آينتراخت بهدف نظيف في نصف نهائي كأس ألمانيا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي بايرن ميونخ، ونظيره نادي آينتراخت فرانكفورت، بتقدم الفريق البافاري بهدف نظيف، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس ألمانيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب الكرواتي إيفان بيرسيتش في الدقيقة 14، برأسية رائعة بعد تمريرة عرضية حريرية من زميله توماس مولر، ليخرج بفريقه البافاري متقدمًا من الشوط الأول بهدف نظيف.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ للمباراة كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد- ألابا- بواتينج - دافيز

خط الوسط: كيميتش - جروتسكا - مولر

خط الهجوم: كومان - بيرسيتش - ليفاندوفسكي

ويلاقي الفائز في تلك المباراة، في دور النهائي، فريق باير ليفركوزن، والذي تأهل له بعد فوزه على ساربروكن بهدفين نظيفين أمس.
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