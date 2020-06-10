خبيرة: تراجع التضخم الاقتصادي السنوي في مصر إلى 5%..فيديو

وأشارت إلى أن سبب وجود تحرك طفيف لصعود التضخم علي المستوى الشهري يعود لارتفاع اسعار بعض المنتجات، موضح ان تلك المنتجات لا تعتبر مؤشرا حقيقيا للارتفاع فى الأسعار، حيث إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد وزيادة الطلب على المنتجات.



واكدت على أن الارتفاع الطفيف لا يؤثر على معدلات التخضم بشكل كبير، لكونه ارتفاعا مؤقتا، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستحقق معدلا إيجابيا للنمو يصل إلى 2.2% خلال أزمة كورونا.



وشددت على أن هذا الإعلان يدل على وجود اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات، كما ان الدولة خلال الفترة القادمة ستشجع الانتاج والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى وجود فرص استثمار.

قالت أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان، إن معدل التضخم يعد من أهم استهدافات الحكومة منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي، لافته أن اتجاه الحكومة منذ أن بدأ برنامج الاصلاح الاقتصادي وجود اقتصاد قومي ومتماسك خلال الأزمات، ما تسبب في تراجع التضخم الاقتصادي في ظل الجائحة.وأضافت أماني فاخر، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن بالرغم من وجود جائحة كورونا إلا أن انخفاض مستوى تضخم الاقتصاد لا يزال متواصلا حتى وصل إلى 5% في مايو الماضي.وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن تراجع التضخم الاقتصادي جاء بناء على سياسات نقدية سليمة اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية، لافته إلى أن خطة الدولة كانت متوازنة مع معدلات الفائدة التي شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية.