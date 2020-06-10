أخبار الرياضة.. فايلر يترك الأهلي.. الخطيب يسأل مجلس النواب بسبب مرتضى .. الزمالك يتقدم ببلاغ لـ الأعلى للإعلام

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تقدمت إدارة النادي الاهلي بمذكرة، اليوم الأربعاء، للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تسأل فيها وبوضوح شديد: لماذا الإصرار على عدم رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون أسوة بكل أفراد الشعب على التجاوزات غير الأخلاقية والسب والشتم والخوض في الأعراض، وهدم قيم الأسرة المصرية؟













تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد ما وصفها بتجاوزات قناة النادي الأهلي في حق النادي ومجلس إدارته.













تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب ، رئيس مجلس الإدارة، صباح اليوم الأربعاء، بثلاثة بلاغات جديدة إلى المستشار النائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، وتجاوزاته غير اللائقة وخروجه عن قواعد الأخلاق، وخوضه في الأعراض وإساءته لقيم المجتمع المصري.





















يغادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة غدًا متوجهًا إلى بلاده لقضاء إجازة خاصة.







