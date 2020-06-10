الاتحاد المصري للثقافة الرياضية يدعو إلى نبذ الفتن وإعلاء المسئولية الوطنية

أصدر اتحاد الثقافة الرياضية بيانا يناشد فيه كافة المسئولين في الوسط الرياضي بنبذ التعصب والالتفاف والتكاتف حول مصلحة الوطن .





وجاء نص البيان كالاتي : في هذا الوقت العصيب الذي تمر فيه البشرية بواحد من المنعطفات التاريخية التي تدعونا فرادى وجماعات للتضرع الى المولى عز وجل أن يمن علينا بفيض رحمته وكرمه ويكشف عنا هذا البلاء .





وتابع: وفي الوقت الذي تتداعى فيه المؤامرات على مصر من قوى الشر مما يتطلب وقوف المصريين جسدا واحدا خلف قيادتهم لمواجهة هذه المؤامرات، فإن الاتحاد المصري للثقافة الرياضية وقد راعه ما شهدته الساحة الإعلامية الرياضية منذ فترة طويلة من خروقات ومساجلات تجاوزت حدود النقد إلى السب والقذف والتنمر والعنصرية والتعرض للأعراض والذمم المالية ، قرر أن يبادر بالدعوة المخلصة إلى كل محبي هذا الوطن العظيم ممن ينتمون إلى الوسط الرياضي والإعلام الرياضي في القلب منه أن يصطفوا جميعا ويكونوا على قلب رجل واحد في خدمة الوطن ، وان يكف الجميع عن المضي في الطريق الذي وجدنا أنفسنا سائرين فيه نحو هوة سحيقة من الفتنة لا يعلم مدى أضرارها إلا الله وحده ، بعد ان تحولت بعض البرامج الرياضية إلى ساحة قتال استخدمت فيها كل الوسائل غير المشروعة وقيلت كل الألفاظ الخارجة التي تسئ للمجتمع كله ، وتجعل من الإعلام الرياضي رغم اتساع قاعدته الجماهيرية هو الأدنى في سلم التصنيف الإعلامي.









وأكمل أن ما وصلنا إليه الآن كان نتيجة تجاوزات بعض الأفراد الذين يستهينون بمسئوليتهم تجاه وطنهم مما أشعل نار الفتنة وفتح باب التراشق المتبادل بين جميع الأطراف وخوفا من الوصول بمجتمعنا إلى ما لا يحمد عقباه.





وأضاف: فإننا نناشد كافة الأطراف المعنية بالتدخل فورا بالطرق القانونية لإيقاف هذا الخروج عن الروح الرياضية ونناشد الجميع الالتزام بالقوانين والأعراف والقواعد الأخلاقية والثقافة والروح الرياضية كما نناشد جماهير وطننا الغالى ألا ينساقوا وراء هذه الترهات حتى لا يسمحوا لمن يريد تحقيق مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة أن يحقق مراده ، بالعبث فى المجال الرياضى الذى قد ينعكس بدوره على المجتمع ..إننا وفي هذا الظرف الدقيق نقف لندق ناقوس الخطر ونعلن رفضنا الكامل لهذه الخروقات الخطيرة والممارسات الخاطئة التي تزكي نار التعصب وتنذر بعواقب وخيمة حال استمرت والتزم الجميع ازاءها بالصمت الذي كان سببا فيما نحن فيه الان ، اننا ندعو كل مخلص ومحب لمصرنا الغالية أن يرفع القلم ويطبق الفم ويترفع تماما على المضي في طريق الفتنة ، وذلك بشكل فوري ودون إبطاء ، إعلاء لمصلحة الوطن وشعبه الذي يعشق الرياضة وينظر إلى رموزها ونجومها نظرة إعزاز وتقدير.



