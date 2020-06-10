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برلمان

يتسبب في انتشار كورونا.. طلب إحاطة حول تزاحم المزارعين على صرف الأسمدة من الجمعيات

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:26 م
النائب جمال عباس
النائب جمال عباس
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ماجدة بدوي
تقدم النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول تزاحم المزارعين على صرف الأسمدة بالجمعيات. 

وقال عباس، في بيان، إن التصريحات التي أدلى بها نقيب الفلاحين الزراعيين، محمد عبدالستار، حول أن 30% من الأراضي الزراعية تواجه مشكلات في استخراج الكارت الذكي لصرف الأسمدة المُدعمة أمر يستوجب مسألة وزير الزراعة ومعرفة خطة الوزارة لحل الأزمة، مُؤكدًا أن تجمع المئات أمام الجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة بمحافظات البحيرة والشرقية وسوهاج وأسيوط وبورسعيد والغربية، نتيجة مشكلات تقنية في تطبيق الكارت، تنذر بأزمة كبيرة تزامنًا مع تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر بالآونة الأخيرة.

وطالب النائب جمال عباس، الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، بالتيسير على الفلاحين وصرف الأسمدة لهم بطرق تعتمد على إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتلاشي إصابتهم بفيروس كورونا.
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